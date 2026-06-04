Ξέρουμε τι θα δείτε στους κινηματογράφους από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026.

Το καλοκαίρι ξεκινάει στα θερινά σινεμά με τη νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Πικρές Γιορτές, την έκτη ταινία Scary Movie για τους φαν του franchise, μια περιπέτεια φαντασίας, το δυνατό σκηνοθετικό ντεμπούτο της Αμέρισσας Μπάστα με τις Μικρές Ανάσες και τη Φάρμα των Ζώων, το κλασικό μυθιστόρημα του Τζορτζ Όργουελ σε μια διασκεδαστική και χαρούμενη προσέγγιση για παιδιά…και όχι μόνο, από τον Άντι Σέρκις.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους την Πέμπτη 4 Ιουνίου.

Πικρές Γιορτές (Bitter Christmas)

Mετά το αγγλόφωνο διάλειμμα του «The Room Next Door», ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ένας από τους αγαπημένους σκηνοθέτες (και) του ελληνικού κοινού, επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής.

{https://youtu.be/qx_jpfO32S0?si=W6SchfItohBddDgX}

Scary Movie 6

Είκοσι έξι χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο («Ghostface»), οι Βασικοί Τέσσερις βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου και καμία ταινία τρόμου δεν είναι ασφαλής.

Οι Marlon Wayans («Shorty»), Shawn Wayans («Ray»), Anna Faris («Cindy») και Regina Hall («Brenda») ξανασυνεργάζονται στην ταινία Scary Movie και μαζί με τους αγαπημένους χαρακτήρες που επιστρέφουν έρχονται και νέα πρόσωπα για να καταστρέψουν reboot, remake, requel, prequel, sequel, spin-off, elevated horror, ιστορίες προέλευσης, οτιδήποτε περιέχει τη λέξη «κληρονομιά» και κάθε «τελικό κεφάλαιο» που σίγουρα δεν είναι τελικό.



Τίποτα δεν είναι ιερό. Κανένα κλισέ δεν επιβιώνει. Όλα τα όρια ξεπερνιούνται. Οι Wayans επιστρέφουν για να ακυρώσουν την κουλτούρα της ακύρωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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{https://youtu.be/6H5BgthblCw?si=54IC9dvlFQHjTVTM}

Οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος (Masters of the Universe)

O σκηνοθέτης Travis Knight επαναφέρει το θρυλικό franchise στη μεγάλη οθόνη σε αυτήν την επική περιπέτεια.

Μετά από 15 χρόνια το Σπαθί της Δύναμης οδηγεί τον Πρίγκιπα Άνταμ (Nicholas Galitzine) πίσω στην Ετέρνια, όπου ανακαλύπτει ότι η πατρίδα του έχει καταστραφεί υπό την σκληρή κυριαρχία του Σκέλετορ (Jared Leto). Για να σώσει την οικογένειά του και τον κόσμο του, ο Άνταμ πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του με τους στενότερους συμμάχους του, την Τίλα (Camila Mendes) και τον Ντάνκαν/Πολεμιστή (Idris Elba), και να αποδεχτεί το αληθινό του πεπρωμένο ως Χι-Μαν — ο πιο ισχυρός άντρας στο σύμπαν.

{https://youtu.be/qdhR8zKmUcY?si=ExZv1NahTfahvAZO}

Μικρές Ανάσες (Life In A Beat)

Η Λένα είναι είκοσι χρονών και ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά της Αθήνας. Δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και τα βγάζει δύσκολα πέρα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά ασφυκτική. Το μόνο που θέλει είναι να φύγει και να ξεκινήσει τη δική της ζωή.

Όταν χάνει τη δουλειά της και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, βρίσκεται μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν είχε φανταστεί. Καθώς προσπαθεί να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της, η Λένα περιπλανιέται σε μια πόλη που δεν σταματά να κινείται γύρω της, αναζητώντας έναν τρόπο να κρατήσει τον έλεγχο της ζωής της.

Με ματιά τρυφερή αλλά και αμείλικτα ρεαλιστική και ρυθμό που ακολουθεί τον ίδιο τον παλμό της πόλης, η ταινία μιλάει για τις μικρές καθημερινές μάχες μιας νέας γυναίκας που προσπαθεί να σπάσει τα όρια του κόσμου στον οποίο μεγάλωσε και να χαράξει τον δικό της δρόμο.

Σκηνοθεσία: Αμέρισσα Μπάστα

Πρωταγωνιστούν: Ελίνα Τσιορμπατζή, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Τζέο Πακίτσας, Δημήτρης Κίτσος, Luli Bitri, Μαρίνα Μακρή, Γιώργος Πυρπασόπουλος

{https://youtu.be/f7SRwlNyemQ?si=_wyZZrTCZXuq7V2L}

Ελλάδα 3.0 (Hellas 3.0)

Για πρώτη φορά, τρεις κωμωδίες μικρού μήκους ενώνονται σε μία κοινή κινηματογραφική κυκλοφορία. Το «ΕΛΛΑΔΑ 3.0» είναι ένα νέο project που φέρνει μαζί τρεις διαφορετικές ιστορίες σε μία ενιαία εμπειρία -πολυφωνική, σύγχρονη και απόλυτα συντονισμένη με το σήμερα.

Μέσα από τρεις διακριτές σκηνοθετικές ματιές, το «100 Χρόνια Μπροστά» του Μιχάλη Γιγιντή, το «Planet Balcony» της Ιωάννας Κρυωνά και το «Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει» του Δημήτρη Παπαθανάση συνθέτουν ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα -όπως τη ζούμε τώρα.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Ο Λάκης, ιδιωτικός ερευνητής, πιστεύει ότι η ζωή του είναι μεταφυσικά συνδεδεμένη με το ΠΑΣΟΚ και τον Αντρέα Παπανδρέου. Μια νύχτα, κλειδώνει τον Κωστάκη στο γραφείο του και μέσα από ένα ταξίδι στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, προσπαθεί να τον πείσει να μην πουλήσει σε πολυεθνική το ιστορικό θερινό σινεμά που διατηρεί η οικογένειά του στην ταράτσα του μεγάρου, στο οποίο συνυπάρχουν και οι δύο τους τα τελευταία χρόνια.

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Γιγιντής

Σενάριο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Μιχάλης Γιγιντής

Ηθοποιοί: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Κώστας Φυτίλης, Στάθης Σταμουλακάτος (φωνή)

PLANET BALCONY

Για τον Τάσο οι μέρες περνούν ήσυχα στο μπαλκόνι παρέα με το μπαφάκι του και τον Συγκ, συγκάτοικο και κολλητό. Ένα βράδυ μια άγνωστη παρουσία στο απέναντι διαμέρισμα θα διαταράξει το αίθριο κλίμα του πλανήτη – μπαλκόνι, για λίγο αλλά αρκετά ώστε να φέρει μια μικρή ανανέωση στη ζωή των αυτοχθόνων ειδών του.

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Ιωάννα Κρυωνά

Ηθοποιοί: Γιώργος Χρυσοστόμου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Gary Salomon, Στέλιος Δημόπουλος, Στράτος Μαρούδας, Elena Tsyganok

ΧΟΥΣ ΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΧΟΥΝ ΑΠΕΛΕΥΣΕΙ

Μεσόκοπος υπάλληλος δήμου στο νεκροταφείο, ο Κοσμάς κάνει κουμάντο για το τι μπαίνει και τι βγαίνει. Μαζί με τον παπ’ Αργύρη έχουν στήσει μία καλά οργανωμένη επιχείρηση που βασίζεται στον πόνο του άλλου. Το χρήμα ρέει άφθονο μέχρι που η απληστία του Κοσμά τον φέρνει αντιμέτωπο με τον Μάκη.

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαθανάσης

Ηθοποιοί:

Δημήτρης Δρόσος, Αλίκη Αλεξανδράκη, Θάνος Τοκάκης, Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Πολυχρόνης, Δημήτρης Μπίτος, Άγγελος Σκασίλας, Γιάννης Λατουσάκης, Υβόννη Τζάθα, Ελένη Ευθυμίου, Μιχάλης Λατουσάκης

{https://youtu.be/4z1-XxPyM2k?si=4ZB0qM37UpYyDNWF}

Η Ετυμηγορία (Re-creation)

Με έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, ο Τζιμ Σέρινταν είναι ο σημαντικότερος Ιρλανδός σκηνοθέτης των τελευταίων 50 ετών και εμπνέεται πάντα από αληθινές ιστορίες που προσπαθούν να προκαλέσουν την ανησυχία στο κοινό.



Στην τελευταία του ταινία, προχωρά ένα βήμα παραπέρα για να δημιουργήσει ένα πρωτόγνωρο είδος. Ο Σέρινταν στήνει ένα δικαστικό δράμα στο οποίο μια δολοφονία και οι συνθήκες γύρω από τη δίκη, εγείρουν αμέτρητα αναπάντητα ερωτήματα.

Σε μια φανταστική δίκη, δώδεκα μέλη ενόρκων πρέπει να αποφασίσουν εάν ο Βρετανός δημοσιογράφος Ίαν Μπέιλι είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτιδας Σοφί Τοσκάν Ντυ Πλαντιέ το 1996.

Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία ανασυνθέτει, μέσα από τις συζητήσεις μεταξύ αυτών των δώδεκα ανθρώπων, μια υπόθεση που τελικά καλεί τον θεατή να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

{https://youtu.be/e4xiUYm3el8?si=MHvUD8I0WZhrlXZH}

Η Φάρμα των Ζώων (Animal Farm)

Το κλασικό μυθιστόρημα του Τζορτζ Όργουελ σε μια διασκεδαστική και χαρούμενη προσέγγιση για παιδιά…και όχι μόνο, από τον Άντι Σέρκις.

Όταν τα ζώα μιας φάρμας αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας.

Μέσα από περιπέτειες και δοκιμασίες, τα ζώα μαθαίνουν τι σημαίνει συνεργασία, δικαιοσύνη και αληθινή ηγεσία.

{https://youtu.be/FPj9EJvwKaI?si=oFRKa85Sckoi9Fmh}

Η Ζόι και τα Ζωάκια της (Evolution)

Όταν μια εξωγήινη ουσία μπλέκει το DNA της Ζόι με των κατοικιδίων της, άνθρωποι και ζώα αλλάζουν ρόλους σε μια τρελή περιπέτεια για να σωθεί ο κόσμος.

{https://youtu.be/0Xd5UKqxD5Q?si=nzXWwhlBPF4Lymjl}