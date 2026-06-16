Χαμηλές πτήσεις στα σινεμά το τετραήμερο 11 έως 14 Ιουνίου 2026, παρά στο βαρύ πυροβολικό που ακούει στο όνομα Στίβεν Σπίλμπεργκ και εξωγήινοι.

Λίγο το Μουντιάλ, λίγο ο άστατος καιρός το προηγούμενο τετραήμερο και η... αποκάλυψη δεν ήρθε στα θερινά σινεμά.



Κάπως έτσι, μόλις 78.933 θεατές πήγαν σε κάποιο θερινό (αριθμός μικρότερος σε σύγκριση με την προγούμενη εβδομάδα), εκ των οποίων, οι 33.511 επέλεξαν την «Ημέρα Αποκάλυψης» του Στίβεν Σπίλμπεργκ που τερμάτισε στην πρώτη θέση του ελληνικού box office.

Παρά τον ντόρο που έχει προκαλέσει η νέα ταινία του σκηνοθέτη, ο οποίος επιστρέφει στο είδος που γνωρίζει καλά, αυτό της επιστημονικής φαντασίας και των εξωγήινων, δεν κατάφερε να απογειώσει τα ελληνικά ταμεία που περιμένουν πλέον το Toy Story 5 και φυσικά την πολυσυζητημένη υπερπαραγωγή «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν που έρχεται στη μεγάλη οθόνη τον Ιούλιο.



Την πρώτη τριάδα με τις πιο δημοφιλείς ταινίες για το τετραήμερο 11 - 14 Ιουνίου, συμπληρώνουν το Scary Movie 6 στη δεύτερη θέση και το ψυχολογικό θρίλερ Backrooms που κρατάει γερά και ακολουθεί τρίτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα πρεμιέρα Ο Ξένος, μια κινηματογραφική διασκευή στο ομώνυμο βιβλίο του Καμύ, προσέλκυσε 5.705 θεατές, σε 21 αίθουσες σε όλη την Ελλάδα, σκαρφαλώνοντας στην πέπτη θέση της λίστας.

{https://www.youtube.com/watch?v=KtNye1JrScg}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 11 έως 14 Ιουνίου 2026