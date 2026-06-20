Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, καθώς τη Δευτέρα 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης καθαρισμού στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Όσοι δεν ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία κινδυνεύουν με σημαντικά πρόστιμα και κυρώσεις καθώς όπως προανήγγειλε και ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς από την Τρίτη 23 Ιουνίου θα ξεκινήσουν σαρωτικοί έλεγχοι. Η υποχρέωση των πολιτών δεν περιορίζεται μόνο στην υποβολή της δήλωσης, αλλά επεκτείνεται και στη διατήρηση των οικοπέδων καθαρών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η οποία ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου. Από την υποχρέωση καθαρισμού εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι και συντηρημένοι κήποι, καθώς και οι φυτεμένες επιφάνειες σε ακάλυπτους χώρους κτιρίων, πολυκατοικιών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων.

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Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός οικοπέδου

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες εργασίες, μεταξύ των οποίων:

Απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων ή κλαδιών που βρίσκονται κοντά σε κτίσματα.

Καθαρισμό από ξερά χόρτα, πεσμένα φύλλα και λοιπή εύφλεκτη ύλη.

Αποκλάδωση δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης τους, όπου απαιτείται.

Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης.

Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων ή εκρήξιμων υλικών, καθώς και απορριμμάτων.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι όχι μόνο για τον καθαρισμό αλλά και για τη νόμιμη συλλογή και απομάκρυνση των υπολειμμάτων, καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους απαγορεύεται.

Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Οι κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης των οικοπέδων είναι αυστηρές. Η παράλειψη τόσο του καθαρισμού όσο και της υποβολής δήλωσης επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ όσοι έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους αλλά δεν έχουν προχωρήσει στη σχετική δήλωση αντιμετωπίζουν πρόστιμο 100 ευρώ. Ακόμη πιο αυστηρές είναι οι ποινές για την υποβολή ψευδών στοιχείων, καθώς προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών. Παράλληλα, οι έλεγχοι συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα οικόπεδο δεν διατηρείται καθαρό, οι δήμοι μπορούν να επιβάλουν πρόσθετο πρόστιμο ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με κατώτατο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.