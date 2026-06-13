Κατά την αυτοψία εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την κατάσταση των μεικτών ζωνών δάσους – οικιστικού ιστού, τη βατότητα και προσβασιμότητα του δασικού οδικού δικτύου.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στην περιοχή του Δήμου Διονύσου, στο πλαίσιο επισκέψεων που πραγματοποιεί σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας της Αττικής, με στόχο την επιτάχυνση των αναγκαίων παρεμβάσεων πρόληψης και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας ενόψει του καλοκαιριού.

Κατά την αυτοψία εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την κατάσταση των μεικτών ζωνών δάσους – οικιστικού ιστού, τη βατότητα και προσβασιμότητα του δασικού οδικού δικτύου, την ύπαρξη ακαθάριστων ή εγκαταλελειμμένων οικοπέδων, καθώς και την ανάγκη διατήρησης ασφαλών οδών διαφυγής και επιχειρησιακής πρόσβασης για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και η πορεία των έργων και παρεμβάσεων πρόληψης στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι οι αυτοψίες στους ορεινούς όγκους της Αττικής συνεχίζονται συστηματικά, μετά τις αντίστοιχες επισκέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Πεντέλη και τον Υμηττό, προκειμένου να αξιολογείται η πρόοδος των έργων πρόληψης που υλοποιούνται από την Πολιτεία, μέσω προγραμμάτων όπως το Antinero, από τους Δήμους και από τους ίδιους τους πολίτες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεικτές ζώνες δάσους – οικιστικού ιστού, οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα κατά την αντιπυρική περίοδο. Όπως ανέφερε, αρκετές παρεμβάσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί, ωστόσο παραμένουν έργα που πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, σε συντονισμό με τις δασικές υπηρεσίες, το Πυροσβεστικό Σώμα και τη ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α., ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει του καλοκαιριού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς επανέλαβε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην κοινή προσπάθεια πρόληψης, επισημαίνοντας ότι η παράταση που δόθηκε έως τις 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων αποτελεί μια τελευταία διευκόλυνση προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι σχετικές εργασίες. Όπως τόνισε, κανείς δεν περισσεύει από αυτή την προσπάθεια, καθώς η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης προστατεύει τόσο την ανθρώπινη ζωή και περιουσία όσο και τις γειτονικές ιδιοκτησίες. Παράλληλα, κάλεσε όλους τους ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των οικοπέδων τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr.

Ο Υπουργός επισκέφθηκε επίσης την Ομάδα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών - Διασωστών Εκάλη 2000, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους των εθελοντικών ομάδων: Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αγίου Στεφάνου, Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Ανοίξεως, Σωματείο Πολιτικής Προστασίας Εθελοντών Κρυονερίου, Εθελοντικές Δυνάμεις Δασοπυρόσβεσης και Διάσωσης Ροδόπολης και Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Διονύσου. Κατά τη συνάντηση, τους ευχαρίστησε για τη διαχρονική και πολύτιμη συμβολή τους στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενώ τους ενημέρωσε ότι ήδη εξετάζονται τρόποι κάλυψης και του κόστους καυσίμων για την υποστήριξη του έργου τους κατά την αντιπυρική περίοδο.

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Διοικητής της ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α. Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, η Δήμαρχος Διονύσου Κατερίνα Μαιχόσογλου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κηφισιάς Τίτος Ψαρουδάκης, ο Δασάρχης Πεντέλης Θεόδωρος Κολοβός και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Σταύρος Σαλαγιάννης.

Οι αυτοψίες του Υπουργού θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας της Αττικής, με στόχο την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων πρόληψης, τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.