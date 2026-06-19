Τι είπε ο Θανάσης Αυγερινός για το Mercedes από το οποίο κατέβηκε στο νοσοκομείο Αττικόν η Μαρία Καρυστιανού.

Τα βλέμματα έκλεψε το θηριώδες τζιπ με το οποίο έφτασε τις προάλλες στο νοσοκομείο Αττικόν η Μαρία Καρυστιανού, με αποτέλεσμα να γραφτούν διάφορα τόσο στα social media, όσο και σε ενημερωτικές ιστοσελίδες.

Η πραγματικότητα είναι ότι το μαύρο Mercedes GLC 300 SUV ανήκει σε ένα από τα στελέχη του κόμματος και έχει παραχωρηθεί για τις μετακινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού, όπως αποκάλυψε ο Θανάσης Αυγερινός μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984.

«Είναι πραγματικά κωμική η προσπάθεια που γίνεται από ορισμένα ΜΜΕ, να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Όπως για παράδειγμα, διάβαζα τα τελευταία σχόλια για το όχημα με το οποίο έφτασε η κυρία Καρυστιανού στο Αττικό Νοσοκομείο», είπε αρχικά ο εκπρόσωπος Τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και πρόσθεσε:

«Μπορώ να σας πω, να σας διαβεβαιώσω ότι είναι το όχημα ενός από τα στελέχη μας. Είναι ένας επιτυχημένος γιατρός. Φαντάζομαι ότι οι πολύ επιτυχημένοι γιατροί έχουν οχήματα μεγάλου κυβισμού και πολυτελείας. Το λέω ότι… δεν είναι το όχημα του κινήματος και είναι κωμική, ξαναλέω, αυτή η προσπάθεια να μας κολλήσουν ετικέτες και να κάνουν περιγραφές που δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα μας».

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Ε.Σ.