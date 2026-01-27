Ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή έσπασε το φράγμα των 700.000 εισιτηρίων και συνεχίζει.

Παρά τις όποιες αρνητικές κριτικές, ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή είναι η νούμερο ένα ταινία του 2025 και -αν και με λιγότερη -ορμή- συνεχίζει να καλπάζει, ξεπερνώντας το φράγμα των 700.000 εισιτηρίων.



Η ταινία του Σμαραγδή που επί πέντε εβδομάδες βρίσκεται στην πρώτη θέση του ελληνικού box office, μόλις μπήκε στην πρώτη δεκάδα των πιο εμπορικών ταινιών όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω της τις Νύφες και όπως όλα δείχνουν θα καταφέρει να ξεπεράσει το El Greco (επίσης του Σμαραγδή, 767.158 εισιτήρια) και να τερματίσει στην πέμπτη θέση πίσω από το Υπάρχω, μια ταινία για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη που έσπασε ταμεία, κόβοντας 860.301 εισιτήρια και φαίνεται να διατηρεί την τέταρτη θέση στην πιο εμπορική δεκάδα όλων των εποχών.

Σε άλλα νέα, το Άμνετ της Κλόι Ζάο για τη ζωή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ έκανε ένα ενθαρρυντικό άνοιγμα τερματίζοντας στη δεύτερη θέση, αφήνοντας τρίτο το Marty Supreme με το φαβορί για Όσκαρ Ανδρικού, Τιμοτέ Σαλαμέ.

Η έτερη ελληνική ταινία, «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις Μωρή; Μέρος Πρώτο», τερματίζει στην τέταρτη θέση, ξεπερνώντας τα 66.000 εισιτήρια και εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100.000 εισιτήρια.

Το προηγούμενο τετραήμερο, η προσέλευση στις αίθουσες σημείωσε μια μικρή πτώση, κόβοντας συνολικά 131.822 εισιτήρια (από 146.553), ωστόσο την Πέμπτη αναμένεται (με μεγάλο ενδιαφέρον ως προς την ανταπόκριση του κόσμου) η έξοδος της ταινίας για τον Άγιο Παΐσιο.

{https://youtu.be/BX7eevcreME?si=WcFSC5SqvdPjgun2}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 22 έως 25 Ιανουαρίου 2025