Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχουν εγκριθεί και ενεργοποιηθεί εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεών τους ενόψει Χριστουγέννων 2025. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική μέριμνα για τη στήριξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές και προβλέπει εκπτώσεις που φτάνουν έως και 50%, ανάλογα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία και τη γραμμή εξυπηρέτησης. Οι εκπτώσεις έχουν εγκριθεί από τις αρχές του διδακτικού έτους, διασφαλίζοντας έγκαιρα τον προγραμματισμό των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών και αποφεύγοντας την ανάγκη αποσπασματικών ρυθμίσεων σε μεταγενέστερο χρόνο.

H λίστα με τις διαθέσιμες εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Οι εκπτώσεις φτάνουν έως και 50%, ανάλογα με την εταιρεία και τη γραμμή, και έχουν εγκριθεί από την αρχή του διδακτικού έτους, ώστε να διασφαλιστεί ο έγκαιρος προγραμματισμός των ταξιδιών τους. Οι συμμετέχουσες ακτοπλοϊκές εταιρείες και οι αντίστοιχες εκπτώσεις περιλαμβάνουν:

Aegean Sea Lines: 50% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα οχήματα (Ε.Ι.Χ. & δίκυκλα) για δρομολόγια Πειραιά, 23/12/2025 – 7/1/2026.

Attica Group: 50% σε όλα τα δρομολόγια, θέσεις επιβατών και οχήματα, για τις γραμμές Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, Β.Α. Αιγαίου, Σαρωνικού, Ηρακλείου-Χανίων.

Dodekanisos Seaways: 50% στα ατομικά εισιτήρια για το διδακτικό έτος 2025-2026.

Fast Ferries: 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα οχήματα, 23/12/2025 – 7/1/2026.

Levante Ferries Group: 50% σε εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για 23/12/2025 – 7/1/2026.

SEAJETS: 50% σε εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για 23/12/2025 – 7/1/2026, μόνο μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων.

Μινωικές Γραμμές: 50% σε εισιτήρια γραμμών εσωτερικού.

Σκύρος Ναυτική Εταιρεία: 50% σε ατομικά εισιτήρια και Ι.Χ. αυτοκίνητα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τι ισχύει για τις εκπτώσεις στα αεροπορικά εισιτήρια - SKY Express

Επιπλέον, η Sky Express παρέχει έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μοναδικοί κωδικοί για την έκδοση των εισιτηρίων έχουν ήδη σταλεί στους δικαιούχους μέσω SMS.