Η λίστα με τα φετινά ποσά για το Δώρο Χριστουγέννων που θα λάβουν αναπληρωτές και νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, οι προϋποθέσεις.

Με το βλέμμα στραμμένο στην έλευση των γιορτών, οι αναπληρωτές και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που έλαβαν επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ τη φετινή χρονιά μετράνε αντίστροφα για να λάβουν το μικρό Δώρο Χριστουγέννων 2025. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων αναμένεται να γίνει στις 17 Δεκεμβρίου. Το Δώρο υπολογίζεται βάσει ημερομισθίων (21,62€/ημέρα) για κάθε μήνα ανεργίας και αφορά μόνο όσους ήταν εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ και έλαβαν επίδομα.

Ποσά ανά κατηγορία για το 2025

Για αναπληρωτές Πρωτοβάθμιας με λήξη σύμβασης 21/6/2025:

Α’ Φάση: 129,72 €

Β’ Φάση: 194,58 €

Για όσους συμμετείχαν σε Ειδική Πρόσκληση / Γ’ Φάση:

Με 4 μήνες ανεργίας: 259,44 €

Με 5 μήνες ανεργίας: 324,30 €

Για νεοδιόριστους που πρόλαβαν να κλείσουν τουλάχιστον 2 μήνες ανεργίας πριν τον διορισμό τους:

64,86 €

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα ποσά αυξάνονται κατά 10% για γονείς με ανήλικα παιδιά.