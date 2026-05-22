Η συμμορία διέπραττε τις απάτες με το πρόσχημα του λογιστή και του υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ.

Στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπεσε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες σε όλη τη χώρα, προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, με σκοπό να αποσπά χρήματα και τιμαλφή.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (22/05) στη Δυτική Αττική, όπου οι Αρχές εντόπισαν το «τηλεφωνικό κέντρο» της οργάνωσης, το οποίο λειτουργούσε μέσα σε οικία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά δέκα άτομα, ανάμεσά τους τα φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη, τηλεφωνητές αλλά και άτομα που προμήθευαν το κύκλωμα με κάρτες SIM.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025, έχοντας οργανωμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Οι τηλεφωνητές αναλάμβαναν να εντοπίζουν πιθανά θύματα μέσω τηλεφωνικών καταλόγων και στη συνέχεια επικοινωνούσαν μαζί τους παριστάνοντας είτε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ είτε λογιστές.

Με διάφορα προσχήματα, όπως υποτιθέμενα φορολογικά ζητήματα, διαρροές ρεύματος ή ανάγκη ασφάλισης χρημάτων και κοσμημάτων, έπειθαν τα θύματα να αφήνουν μετρητά και τιμαλφή σε συγκεκριμένα σημεία. Στη συνέχεια, άλλα μέλη της οργάνωσης παραλάμβαναν τα αντικείμενα, είτε από τα σπίτια των θυμάτων είτε με τη δικαιολογία της καταμέτρησης και εκτίμησής τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=WLtACozDD-k&t=1s}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι το κύκλωμα άλλαζε συχνά χώρους εγκατάστασης και τηλεφωνικούς αριθμούς, προκειμένου να δυσκολεύει τον εντοπισμό του. Μάλιστα, στα σημεία όπου λειτουργούσαν τα αυτοσχέδια τηλεφωνικά κέντρα υπήρχαν κάμερες ασφαλείας και ρολά προστασίας για την έγκαιρη ανίχνευση αστυνομικών ελέγχων.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 60 πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας, 23 κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό άνω των 6.000 ευρώ, κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας, καθώς και δύο αυτοκίνητα.

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές έχουν εξιχνιάσει 58 περιπτώσεις απάτης, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η οργάνωση εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για πιθανή συμμετοχή τους σε επιπλέον υποθέσεις όσο και για τον ακριβή υπολογισμό της συνολικής ζημιάς που υπέστησαν τα θύματα.