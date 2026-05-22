«Η Fed έχασε τον δρόμο της τα τελευταία χρόνια», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Κέβιν Γουόρς αναλαμβάνει και επίσημα τα ηνία της Fed, καθώς ορκίστηκε ο 11ος πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, σε μια καθοριστική στιγμή για τη νομισματική πολιτική και την αμερικανική οικονομία.

Η κριτική του για αξιωματούχους της Fed, οι απόψεις του σε ό,τι αφορά στις μειώσεις των επιτοκίων και οι σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ τον έφεραν στο «τιμόνι» της Κεντρικής Τράπεζας, σε μια στιγμή που ο πληθωρισμός είναι υψηλός- και πιθανόν οδεύει ψηλότερα- καθώς η οικονομία αντιμετωπίζει κρίσεις όπως η αύξηση του πετρελαίου, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και οι υψηλοί δασμοί εισαγωγών, σημειώνει το Reuters.

Η Fed αποτελεί πυλώνα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, επεσήμανε ο Τραμπ πριν από την ορκωμοσία του Γουόρς και τόνισε πως επιθυμία του είναι η ανεξαρτησία του 56χρονου.

«Ειλικρινά, το εννοώ, θέλω ο Κέβιν να είναι τελείως ανεξάρτητος και να κάνει σπουδαία δουλειά. Μην κοιτάς εμένα, μην κοιτάς κανένα, κάνε το δικό σου και κάνε σπουδαία δουλειά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική σε προηγούμενες διοικήσεις της Κεντρικής Τράπεζας. «Η Fed έχασε τον δρόμο της τα τελευταία χρόνια. Ο Κέβιν θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στη Fed», δήλωσε.

«Επιδιώκει την οικονομική ανάπτυξη και η ανάπτυξη δεν σημαίνει πληθωρισμός, το συζητήσαμε αυτό», σημείωσε ο Τραμπ.

