Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Έχω Παιδιά».

Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», επιστρέφει τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Μαΐου στις 20:50, με νέα επεισόδια που υπόσχονται να μας χαρίσουν άφθονο γέλιο και μια διαφορετική ματιά στην οικογενειακή ζωή.

Η Σάρα και ο Μιχάλης χρησιμοποιούν ως δικαιολογία τα παιδιά τους για να αποφύγουν φίλους και συνεργάτες, όμως το σχέδιο δεν αργεί να στραβώσει!

Την ίδια ώρα, ο Τόνι αποφασίζει να αφήσει για λίγο τα τυχερά παιχνίδια και να επιδοθεί σε τουρνουά επιτραπέζιων με τον Σταύρο. Αυτή την εβδομάδα, ο φακός αλλάζει θέση και οι ρόλοι αντιστρέφονται.

Ο Τάσος και η Χαρά παίρνουν τον λόγο και μας δείχνουν πώς είναι, τελικά, η ζωή όταν έχεις... γονείς να μεγαλώσεις!

Το «Έχω παιδιά» συνεχίζει να προσφέρει ξεκαρδιστικές ματιές στην καθημερινότητα μιας οικογένειας και μας θυμίζει πως ακόμη και η ρουτίνα μπορεί να γίνει διασκεδαστική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Έχω Παιδιά»: ΤΙ θα δούμε στα νέα επεισόδια

Επεισόδιο 32 – «Δικαιολογίες» (Δευτέρα 25 Μαΐου στις 20:50)

Ο Μιχάλης και η Σάρα επικαλούνται υποχρεώσεις με τα παιδιά για να αποφύγουν τον Σταύρο, τον Στεφ και τη Σόφη, όμως η κίνηση αυτή τούς γυρίζει μπούμερανγκ.

Παράλληλα, ο Σταύρος και ο Τόνι ξεκινούν ένα επικό τουρνουά επιτραπέζιων παιχνιδιών, ενώ η Αντιγόνη και ο Στέλιος προσπαθούν να διαχειριστούν τα απρόσμενα αποτελέσματα του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού του Τάσου.

{https://www.youtube.com/watch?v=wHumkvD88Zs}

Επεισόδιο 33 – «Έχω γονείς» (Τρίτη 26 Μαΐου στις 20:50)

Σε αυτό το ξεχωριστό επεισόδιο, η κάμερα αλλάζει πλευρά! Ο Τάσος και η Χαρά γίνονται οι αφηγητές της ιστορίας και μοιράζονται μαζί μας τη δική τους οπτική για τους γονείς τους.

Με την αφοπλιστική ειλικρίνεια που μόνο τα παιδιά διαθέτουν, μας μιλάνε για τις δυσκολίες, τις παραξενιές και την πρόκληση του να μεγαλώνεις... τους γονείς σου.

Μια διαφορετική, τρυφερή και απολαυστική ματιά στην καθημερινότητα της οικογένειας Πολίτη.