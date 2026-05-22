Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει σε Ελλάδα και Ευρώπη, δοκιμάζει αυθεντικές συνταγές, επισκέπτεται τοπικούς παραγωγούς και μας συστήνει τον γαστρονομικό πλούτο κάθε περιοχής.

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, μας παίρνει μαζί του σε μια νέα αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια.

Η πιο νόστιμη ταξιδιωτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης μας δίνει ραντεβού από την Πρέβεζα, την Κυριακή 24 Μαΐου στις 20:00 στον Alpha!

Από το ιστορικό κέντρο και τα παλιά στέκια της πόλης, μέχρι τα τραπέζια με θαλασσινά, τις σπιτικές συνταγές και τους ανθρώπους που ζουν από τον τόπο τους, το επεισόδιο αναδεικνύει μια Πρέβεζα αυθεντική, φιλόξενη και γεμάτη γεύση.

Η περιήγηση ξεκινά με μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο. Ο Άκης περπατά στα στενά της πόλης, περνά από το Σαϊτάν Παζάρ και τα σημεία που συνδέονται με τον Κώστα Καρυωτάκη, και καταλήγει στο λιμάνι εκεί όπου η μαρίνα και η θέα προς το Άκτιο θυμίζουν πόσο στενά είναι συνδεδεμένη η Πρέβεζα με το νερό.

Από εκεί, επιβιβάζεται σε ιστιοπλοϊκό και βγαίνει στον Αμβρακικό Κόλπο, έναν από τους πιο ιδιαίτερους υγροβιότοπους της χώρας. Μαζί με την παρέα του σκάφους, δοκιμάζει τοπικά προϊόντα, με πρωταγωνίστρια τη γαρίδα Αμβρακικού, και ακούει ιστορίες από ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει μέσα σε αυτό το τοπίο και δεν μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους μακριά από τη θάλασσα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η γαστρονομική διαδρομή συνεχίζεται με την Γκόλφω, τη μαγείρισσα της Πρέβεζας, που τον υποδέχεται στο σπίτι της και του ετοιμάζει πρόβειο στη λαδόκολλα.

Μέσα από τη συζήτησή τους ξεδιπλώνεται η προσωπική της ιστορία, η σχέση της με τη μαγειρική, αλλά και μια πιο σπιτική πλευρά της τοπικής κουζίνας, πέρα από τα ψάρια και τα θαλασσινά για τα οποία είναι γνωστή η περιοχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=gCo4iFFym3U}

Στο μαγαζί του Θωμά, ο Άκης επιστρέφει στις γεύσεις της θάλασσας και δοκιμάζει γαρίδες, μπαρμπούνια, σφυρίδα και αυγά σουπιάς, μοιράζοντας χρήσιμες πληροφορίες για το κάθε πιάτο. Λίγο αργότερα, δοκιμάζει μπλε καβούρια Αμβρακικού, ένα είδος που τα τελευταία χρόνια άλλαξε την καθημερινότητα των ψαράδων: από πρόβλημα για τα δίχτυα τους, βρήκε τελικά τη θέση του στο τραπέζι και στην τοπική παραγωγή.

Η Πρέβεζα όμως δεν είναι μόνο θάλασσα. Στο μουσικό καφενείο του Σταυρόκωστα, έναν χώρο με ιστορία πάνω από έναν αιώνα, ο Άκης γνωρίζει ένα από τα πιο ιδιαίτερα στέκια της πόλης. Εκεί όπου κάποτε συγκεντρώνονταν μουσικοί για να βρουν δουλειά, σήμερα η μουσική παραμένει ζωντανή και δίνει στον χώρο τον δικό του χαρακτήρα.

Η γνωριμία με την πόλη συμπληρώνεται με το αμπαλί, ένα παραδοσιακό παιχνίδι που παίζεται ακόμη στην Πρέβεζα. Ο Άκης συμμετέχει σε έναν αγώνα γεμάτο κέφι, πειράγματα και ανταγωνισμό, ανακαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά της τοπικής ζωής.

Το ταξίδι συνεχίζεται προς τη Βόνιτσα. Σε ένα μικρό τυροκομείο, ο Άκης γνωρίζει από κοντά την παραγωγή της φέτας και δοκιμάζει το προϊόν απευθείας από το καλούπι, σε μια συνάντηση που δείχνει πώς η παράδοση συνεχίζεται μέσα από ανθρώπους που επιμένουν στην ποιότητα και στη δουλειά του τόπου τους.

Το επεισόδιο ολοκληρώνεται σε μια οικογενειακή ψαροταβέρνα στη Βόνιτσα, όπου ο Άκης δοκιμάζει ψάρια του Αμβρακικού μαζί με τον Μάνο και την οικογένειά του.

Από τον Αμβρακικό μέχρι τα στενά της Πρέβεζας και από τα σπιτικά τραπέζια μέχρι τα παλιά μουσικά στέκια, το νέο επεισόδιο του Akis’ Food Tour ακολουθεί τις γεύσεις και τους ανθρώπους μιας πόλης που ξέρει να κρατά την αυθεντικότητά της.

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του Akis’ Food Tour στην Πρέβεζα! Με αυθεντικές εικόνες, ανεπιτήδευτες στιγμές και γεύσεις που γεννιούνται μέσα από την καθημερινότητα, ο Άκης Πετρετζίκης ανακαλύπτει την Πρέβεζα που δεν περιγράφεται, αλλά… βιώνεται.

Ξεχωριστοί άνθρωποι, υπέροχες συνταγές και τοπία! Ένα επεισόδιο γεμάτο εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες που μένουν μαζί σου πολύ μετά την τελευταία μπουκιά.

Συντονιστείτε στον Alpha για ένα επεισόδιο γεμάτο από γεύσεις, εμπειρίες και όμορφες στιγμές.