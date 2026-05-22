Στο Ιράν διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, αλλά και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν.

Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη σήμερα, Παρασκευή, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, προκειμένου να βοηθήσει να εξασφαλιστεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και να επιλυθούν τα ζητήματα που εκκρεμούν, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Η Ντόχα- που υπήρξε διαμεσολαβητής στον πόλεμο στη Γάζα- έως τώρα είχε αποφύγει να διαδραματίσει αυτό τον ρόλο στη σύγκρουση στο Ιράν, μετά και τις επιθέσεις που δέχθηκε από πυραύλους και drones. Ενώ το Πακιστάν υπήρξε ο επίσημος διαμεσολαβητής από την έναρξη του πολέμου, η εκ νέου εμπλοκή του Κατάρ αντικατοπτρίζει το ρόλο της χώρας ως μακροχρόνιος σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή και αξιόπιστο «κανάλι» ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, επισημαίνει το Reuters.

Όταν ρωτήθηκε για την ομάδα του Κατάρ, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε πως το Πακιστάν είναι ο βασικός συνομιλητής στις διαπραγματεύσεις και ότι έχει κάνει «αξιοθαύμαστη» δουλειά. «Προφανώς άλλες χώρες έχουν συμφέρονται και μιλάμε σε όλες. Θα έλεγα ότι η βασική ομάδα με την οποία συνεργαζόμαστε σε όλο αυτό είναι το Πακιστάν και αυτό συνεχίζει να ισχύει», συμπλήρωσε, σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στη Σουηδία.

Ρούμπιο: Έχει υπάρξει κάποια πρόοδος

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις, ο Ρούμπιο είπε πως η Ουάσινγκτον έχει δει κάποια πρόοδο, αλλά ακόμα χρειάζεται δουλειά. «Έχει υπάρξει κάποια πρόοδος, δεν θα υπερέβαλα ούτε θα την υποβάθμιζα», δήλωσε.

«Πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά. Δεν είμαστε ακόμα στο σημείο που πρέπει, ελπίζω αυτό να γίνει», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών και επανέλαβε πως τα σχέδια του Ιράν για διόδια στα Στενά του Ορμούζ είναι «απαράδεκτα».

«Έχουμε να κάνουμε με μια πολύ δύσκολη ομάδα ανθρώπων και αν αυτό δεν αλλάξει, τότε ο πρόεδρος έχει υπάρξει σαφής πως έχει άλλες επιλογές», σχολίασε και σημείωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει τη βοήθεια του ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα Plan B, εάν το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει τη θαλάσσια οδό.

Την Πέμπτη, πηγή από το Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά έχουν μειωθεί οι διαφορές. Ο εμπλουτισμός ουρανίου και ο έλεγχος της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ είναι ανάμεσα στα εναπομείναντα «αγκάθια».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Axios, στην Τεχεράνη πηγαίνει σήμερα και ο επικεφαλής του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, ο επικεφαλής διαμεσολαβητής ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Επίσης, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, συνάντησε σήμερα τον Πακιστανό υπουργό Εσωτερικών, Σιέντ Μοσίν Νακβί.

Οι διαμεσολαβητές προσπαθούν να οριστικοποιήσουν μια επιστολή προθέσεων, η οποία περιλαμβάνει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και τις αρχές για διαπραγματεύσεις 30 ημερών με στόχο ένα ευρύτερο deal, που θα αφορά και στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.