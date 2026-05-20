Σε τρεις φάσεις η διάθεση των διαρκείας του Ολυμπιακού.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, η διάθεση των οποίων ξεκινά αύριο, Πέμπτη.

Η διάθεση θα γίνει σε τρεις φάσεις, ξεκινώντας από αύριο με εκείνους οι οποίοι είχαν εισιτήρια διαρκείας πέρυσι, που έχουν δικαίωμα ανανέωσης, υπό προϋποθέσεις. Οι τιμές κυμαίνονται από 250 έως 4.000 ευρώ στις δύο πρώτες περιόδους και από 350 έως 4.900 ευρώ στην τρίτη.

Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού

Οι φάσεις διάθεσης των διαρκείας και η διαδικασία

1η περίοδος - Ανανέωση περσινών κατόχων:

Από Πέμπτη 21/05 στις 15:00 έως Πέμπτη 04/06 στις 15:00.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-2026 έχουν δικαίωμα ανανέωσης και εξασφαλισμένη τη θέση τους με τις παρακάτω παρουσίες:

Α. Σε 20 αγώνες και άνω, ανανεώνουν τη θέση τους και έχουν έκπτωση 5%.

Β. Από 14 έως 19 αγώνες, ανανεώνουν τη θέση τους.

2η Περίοδος - Οι περσινοί κάτοχοι μπορούν να επιλέξουν νέα θέση ή θύρα:

Από Δευτέρα 08/06 στις 15:00 έως Παρασκευή 12/06 στις 15:00.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-2026 οι οποίοι δεν ανανέωσαν την 1η περίοδο και έχουν πάνω από 14 παρουσίες και μόνο αυτοί θα μπορούν να επιλέξουν νέα θέση ή θύρα.

Προσοχή

Όσοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας 2025-26 παρευρέθηκαν από 13 αγώνες και κάτω, δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης εισιτηρίου διαρκείας στις 2 πρώτες περιόδους και μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας στην 3η περίοδο.

3η Περίοδος - Νέοι κάτοχοι με τις τιμές του 2ου πίνακα

Από Δευτέρα 15/06 στις 13:00.

Αλλάζουν οι τιμές και ισχύουν του 2ου πίνακα.

Όλοι οι φίλαθλοι μπορούν να αγοράσουν ελεύθερα με τις τιμές του 2ου πίνακα.

Παρατηρήσεις:

Από τη Δευτέρα 08/06 οι περσινοί κάτοχοι δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους.

Από τη Δευτέρα 15/06 οι περσινοί κάτοχοι χάνουν το δικαίωμα της τιμής του πρώτου πίνακα.

Μετά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας δεν πραγματοποιούνται ακυρώσεις ή αλλαγές θέσεων.

Σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025/2026 θα σταλεί στο email που είχαν πραγματοποιήσει την περσινή αγορά τους, ενημέρωση σε ποια από τις 3 παραπάνω περιόδους μπορούν να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας, αναλόγως των παρουσιών τους.

Τρόπος απόκτησης εισιτηρίων διαρκείας

Online

Στο επίσημο site της ΠΑΕ Ολυμπιακός (www.olympiacos.org) και στο www.more.com.

Τρόποι πληρωμής

- Χρεωστικές κάρτες

- Πιστωτικές κάρτες:

Α. 12 Άτοκες δόσεις μόνο με την πιστωτική κάρτα Olympiacos F.C. Visa της Τράπεζας Πειραιώς

Β. Άτοκες δόσεις με άλλες πιστωτικές κάρτες

Πληροφορίες

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για εταιρικά εισιτήρια διαρκείας συνολικής αξίας άνω των 5.000 ευρώ, μπορείτε να απευθύνεστε στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα στοιχεία που απαιτούνται

Για την έκδοση των εισιτηρίων διαρκείας είναι απαραίτητα:

Ονοματεπώνυμο

ΑΜΚΑ (Έλληνες υπήκοοι)

Ημερομηνία γέννησης

Κινητό

Πόλη, ψώρα

E-mail

Κάθε κάτοχος - μέλος μπορεί να έχει στην κατοχή του μόνο ένα εισιτήριο διαρκείας.

Σε όλες τις θύρες εκτός των θυρών 3 έως 7 θα υπάρχουν παιδικά εισιτήρια με έκπτωση περίπου 30%.

Παιδικά εισιτήρια

- Δικαίωμα αγοράς παιδικών εισιτηρίων διαρκείας έχουν οι συνοδοί τους. Ο ανήλικος θα πρέπει την ημέρα αγοράς να μην έχει κλείσει το 15ο έτος της ηλικίας του.

- Απαιτείται συνοδεία.

Υπενθυμίζεται η υποχρεωτική χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet για την είσοδο στο γήπεδο.

Οι προϋποθέσεις εισόδου στο γήπεδο καθορίζονται ανάλογα με τις ισχύουσες αποφάσεις της Πολιτείας.

Μαζί σε κάθε αγώνα

- Παρουσία σε όλους τους αγώνες:

Κλήρωση σε 7 τυχερούς για δωρεάν ανανέωση του εισιτηρίου διαρκείας τους (ίδια θέση) για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο 2027-28.

- Παρουσία από 20 αγώνες και επάνω:

Έκπτωση 5% επί της τιμής μόνο την 1η περίοδο ανανεώσεων εισιτηρίων διαρκείας της επόμενης περιόδου.

- Παρουσία από 14 έως 19 αγώνες:

Δικαίωμα ανανέωσης της υπάρχουσας θέσης και μόνο στην 1η περίοδο ανανεώσεων της επόμενης περιόδους πώλησης εισιτηρίων διαρκείας.

- Παρουσία από 13 αγώνες και κάτω:

Χάνεται το δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους για την 1η & 2η περίοδο (έχουν δικαίωμα αγοράς με τους νέους κατόχους την 3η περίοδο).

Τονίζεται ότι σε όλα τα παραπάνω υπολογίζεται η χρήση του εισιτηρίου διαρκείας και όχι η προσωπική παρουσία (δικαίωμα μεταβίβασης).

Η διαδικασία μεταβίβασης θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Κάρτα μέλους Ερασιτέχνη Ολυμπιακού

Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα μέλη του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού.

Οι συνδρομές δεν εμπεριέχονται στις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την κάρτα μέλους:

- Μέσω internet (www.olympiacossfp.gr)

- Από το γραφείο του τμήματος μελών/φιλάθλων του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού που βρίσκεται στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» (Δευτέρη-Κυριακή, 10:00 – 18:00) έναντι μνημείου ΘΥΡΑΣ 7 - Εμπορική στοά.

Αναλυτικά ισχύουν:

75 € συνδρομή μέλους Ερασιτέχνη για όλους τους κατόχους διαρκείας.

75 € οικονομική ενίσχυση (κάρτα junior) στον Ερασιτέχνη για τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας.

Επιπλέον 50 € οικονομική ενίσχυση στον Ερασιτέχνη για τους κατόχους διαρκείας των θυρών 3 έως 7

Με την κάρτα μέλους, ο κάτοχος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τους εντός έδρας αγώνες των Τμημάτων του Ερασιτέχνη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ με τη διαδικασία που θα ανακοινώνει ο Ερασιτέχνης στο επίσημο site του.

Πληροφορίες σχετικά με την «Κάρτα Μέλους Ολυμπιακού»

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικό κέντρο: 2111007060, 10:00 - 18:00 (Δευτέρα-Παρασκευή)