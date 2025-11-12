«Κλείδωσε» η καταβολή μηνιαίου επιδόματος 150 ευρώ για κάθε αναπληρωτή εκπαιδευτικό, οι λεπτομέρειες.

To Υπουργείο Παιδείας δρομολογεί την καθιέρωση ενός νέου επιδόματος αποκλειστικά για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Η νέα παροχή που ανέρχεται σε 150 ευρώ μηνιαίως και θα αφορά έξοδα μετακίνησης και στέγασης των εκπαιδευτικών θα εξασφαλίσει κονδύλια μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Δικαιούχοι θα είναι αναπληρωτές που υπηρετούν σε απομακρυσμένες, νησιωτικές ή δυσπρόσιτες περιοχές.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, το νέο επίδομα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συμπληρωματικών μέτρων στήριξης για τη διευκόλυνση των αναπληρωτών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διπλή μοριοδότηση για υπηρεσία σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες, παροχή λύσεων στέγασης σε συνεργασία με Δήμους και αξιοποίηση στρατιωτικών κατοικιών αλλά και φορολογικά κίνητρα για ιδιώτες που ενοικιάζουν κατοικίες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Πηγές του Υπουργείου τόνισαν στο Dnews ότι η στήριξη των αναπληρωτών αποτελεί προτεραιότητα εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της εκπαιδευτικής ισότητας και της ποιότητας διδασκαλίας.

Στόχος του επιδόματος είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των αναπληρωτών, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων σε κάθε γωνιά της χώρας, ιδιαίτερα εκεί όπου η στελέχωση των σχολικών μονάδων παραμένει δύσκολη. Μάλιστα όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου σκοπός είναι η άμεση καταβολή του επιδόματος στον λογαριασμό του εκπαιδευτικού κατά την υπογραφή της σύμβασης, καλύπτοντας έτσι τα πρώτα έξοδά του από την πρώτη μέρα τοποθέτησης σε σχολεία σε ορεινές, νησιωτικές και άλλες μειονεκτικές περιοχές. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για την διαδικασία χορήγησης και το χρονοδιάγραμμα καταβολής του επιδόματος των 150 ευρώ στους δικαιούχους αναπληρωτές.