Σταδιακά επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς από αύριο, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, το ωράριο των καταστημάτων.
Παραδοσιακά, πολλά εμπορικά καταστήματα επιλέγουν να παραμείνουν κλειστά τη δεύτερη ημέρα του έτους, είτε για να δοθεί χρόνος ξεκούρασης στους εργαζομένους, είτε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απογραφή των αποθεμάτων.
Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αλυσίδων, τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά στις 2 Ιανουαρίου, με ορισμένες εξαιρέσεις που εξαρτώνται από την περιοχή και το κατάστημα.
Σκλαβενίτης: ΚΛΕΙΣΤΑ
ΑΒ Βασιλόπουλος: Δείτε εδώ
Μy Market: Δείτε εδώ
Γαλαξίας: Δείτε εδώ
LIDL: Δείτε εδώ
Μασούτης: ΚΛΕΙΣΤΑ
Κρητικός: Δείτε εδώ
Λειτουργούν κανονικά οι τράπεζες
Καθώς η 2α Ιανουαρίου δεν είναι αργία, οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά, εξυπηρετώντας το κοινό χωρίς αλλαγές στο ωράριο.
Όσον αφορά τους Δήμους, η εξυπηρέτηση του κοινού εξαρτάται από την απόφαση της εκάστοτε δημοτικής αρχής, με ορισμένους να λειτουργούν κανονικά και άλλους με περιορισμένες υπηρεσίες.