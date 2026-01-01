Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν αποτελεί επίσημη αργία, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το τι θα ισχύσει σε καταστήματα, σούπερ μάρκετ και υπηρεσίες.

Σταδιακά επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς από αύριο, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, το ωράριο των καταστημάτων.

Παραδοσιακά, πολλά εμπορικά καταστήματα επιλέγουν να παραμείνουν κλειστά τη δεύτερη ημέρα του έτους, είτε για να δοθεί χρόνος ξεκούρασης στους εργαζομένους, είτε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απογραφή των αποθεμάτων.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αλυσίδων, τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά στις 2 Ιανουαρίου, με ορισμένες εξαιρέσεις που εξαρτώνται από την περιοχή και το κατάστημα.

Σκλαβενίτης: ΚΛΕΙΣΤΑ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δείτε εδώ

Μy Market: Δείτε εδώ

Γαλαξίας: Δείτε εδώ

LIDL: Δείτε εδώ

Μασούτης: ΚΛΕΙΣΤΑ

Κρητικός: Δείτε εδώ

Λειτουργούν κανονικά οι τράπεζες

Καθώς η 2α Ιανουαρίου δεν είναι αργία, οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά, εξυπηρετώντας το κοινό χωρίς αλλαγές στο ωράριο.

Όσον αφορά τους Δήμους, η εξυπηρέτηση του κοινού εξαρτάται από την απόφαση της εκάστοτε δημοτικής αρχής, με ορισμένους να λειτουργούν κανονικά και άλλους με περιορισμένες υπηρεσίες.