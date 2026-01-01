Ποιοι δικαιούνται τα ποσά και πώς θα γίνει η αίτηση.

Τρία ενοίκια επιστροφή θα πάρουν δικαιούχοι το 2026.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που έρχεται να ενισχύσει τα εισοδήματα συγκεκριμένων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων, σε μια περίοδο έντονων στεγαστικών πιέσεων εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

Πρόκειται για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Η πρώτη πίστωση τοποθετείται χρονικά στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 οι δικαιούχοι θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μια πρόσθετη πίστωση, η οποία θα αφορά την αναδρομική εφαρμογή της επιστροφής ενοικίου για το 2025.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους θα ακολουθήσουν κανονικά οι δύο τακτικές καταβολές, όπως είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση του κρατικού Προϋπολογισμού. Η επιστροφή του Νοεμβρίου θα αφορά το τρέχον έτος και θα καθιερωθεί πλέον ως μόνιμο καθεστώς για τις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του Δημοσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι το μέτρο θα νομοθετηθεί στις αρχές του 2026 και θα έχει αναδρομική ισχύ, καλύπτοντας και την επιστροφή που έχει ήδη χορηγηθεί για το 2025. Η ενίσχυση δεν θα συνδέεται με εισοδηματικά κριτήρια, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο παραμονής αλλά και προσέλκυσης προσωπικού σε περιοχές όπου οι ανάγκες σε υγεία και εκπαίδευση είναι αυξημένες.

Δικαιούχοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους, εκτός Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Για αυτούς, η επιστροφή ενοικίου αυξάνεται από μία σε δύο ετησίως, πέραν της αναδρομικής καταβολής.

Τα ποσά της επιστροφής

Το ύψος της επιστροφής ενοικίου υπολογίζεται με βάση το γενικό πλαίσιο που ισχύει για όλους τους δικαιούχους και καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία παραμένει στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που δηλώνεται στην ΑΑΔΕ, ώστε να αντανακλά το πραγματικό μηνιαίο μίσθωμα.