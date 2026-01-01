Ο κορυφαίος τενίστας ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε όλο τον κόσμο και γι’ αυτό χρησιμοποίησε όσο περισσότερες γλώσσες μπορούσε, ξεκινώντας από τα ελληνικά!

Μέσω Instagram θέλησε να ευχηθεί σε όλο τον κόσμο για το 2026, ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο ίδιος έχει 16 εκατ. followers και θέλοντας να ευχαριστήσει όσους περισσότερους μπορούσε, μίλησε στη γλώσσα τους.

Στον ξεχωριστό τρόπο που επέλεξε για να ευχηθεί, άρχισε τιμώντας τη χώρα που αγαπά σαν δεύτερη πατρίδα του, μένει σε αυτή τους τελευταίους μήνες και δεν έκρυψε ποτέ την εκτίμησή του στους ανθρώπους της: Την Ελλάδα.

«Όπου και αν είστε, σας ευχόμαστε ένα επικό 2026», ήταν το μήνυμα με το οποίο συνόδευσε το εξαιρετικό video.

{https://www.instagram.com/reel/DS9uhnVCPey/?utm_source=ig_embed}