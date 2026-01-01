Ο Market Maven σας εύχεται Καλή Χρονιά

Αγαπητοί αναγνώστες του Market Maven,

Καλή Χρονιά και Ευτυχισμένο το 2026.

Με αφορμή το ξεκίνημα της νέας χρονιάς αξίζει να θυμηθούμε κάτι απλό: η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. Είναι το μόνο asset που δεν αντικαθίσταται, δεν αντισταθμίζεται και δεν μπαίνει σε χαρτοφυλάκιο - αλλά χωρίς αυτό, κανένα χαρτοφυλάκιο δεν έχει ιδιαίτερη αξία.

Ευχόμαστε λοιπόν το νέο έτος να σας βρει με υγεία, καθαρό μυαλό και καλή ενέργεια. Να είναι μια χρονιά με λιγότερο θόρυβο, περισσότερη ουσία και αποφάσεις που θα μας κάνουν να κοιμάστε ήσυχοι το βράδυ.

Καλή Χρονιά σε όλους, με υγεία πάνω απ’ όλα και καλές αποδόσεις - στις αγορές και στη ζωή.