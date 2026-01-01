Το Dnews.gr σας εύχεται καλή χρονιά με υγεία, δύναμη, χαμόγελα και ζεστές αγκαλιές. Οι θερμότερες ευχές για ένα ευτυχισμένο 2026.

Το Dnews.gr σας εύχεται καλή χρονιά με υγεία, δύναμη, χαμόγελα και ζεστές αγκαλιές.

Το 2026 να αποδειχθεί έτος ειρήνης, δημιουργικότητας και προκοπής ξεχωριστά για τον καθένα και για όλους μαζί. Αυτή τη χρονιά να μην μείνει κανένας μόνος.

Ας είναι το νέο έτος ελπιδοφόρο και δημιουργικό σε όλους τους τομείς. Να είμαστε όλοι υγιείς, ευτυχισμένοι και με τους ανθρώπους που αγαπάμε στο πλευρό μας.

Το 2026 να είναι μια χρονιά ελπίδας και αισιοδοξίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ας κάνουμε το 2026 μια χρονιά συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Ας εργαστούμε μαζί για έναν κόσμο όπου η ειρήνη και η ασφάλεια δεν είναι απλά ιδανικά, αλλά πραγματικότητα για όλους.

Η διοίκηση, η διεύθυνση και όλοι οι δημοσιογράφοι του Dnews.gr ευχόμαστε σε όλους Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά!

Πολλά είναι τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς σε όλη την Ελλάδα, από τη βασιλόπιτα, το ρόδι, τα Μπαμπάρια, την προβέντα, τη καλή χέρα και δεκάδες άλλα έθιμα που κρατάνε ζωντανή την παράδοση στη χώρα μας μέχρι σήμερα.

Έθιμο απόλυτα συνδεδεμένο με την Πρωτοχρονιά, η Βασιλόπιτα, συγκεντρώνει γύρω της, οικογένειες, παρέες, συνάδελφους ακόμη και αγνώστους που ανταλλάσσουν ευχές και… «κυνηγούν» την τύχη του φλουριού.

Το Ποδαρικό

Πολλοί άνθρωποι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ακόμα και σήμερα σχετικά με το ποιος θα κάνει ποδαρικό στο σπίτι τους, δηλαδή ποιος θα μπει πρώτος στο σπίτι τους τον καινούριο χρόνο.

Έτσι, από την παραμονή λένε σε κάποιο δικό τους άνθρωπο, που τον θεωρούν καλότυχο και γουρλή, να έρθει την Πρωτοχρονιά να τους κάνει ποδαρικό. Πολλές φορές προτιμούν ένα μικρό παιδί για να κάνει ποδαρικό, γιατί τα παιδιά είναι αθώα και στην καρδιά τους δεν υπάρχει η ζήλια κι η κακία.

Το ρόδι

Το ρόδι είναι σύμβολο αφθονίας, γονιμότητας και καλής τύχης. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας κρεμούσαν στο κάθε σπίτι, από το φθινόπωρο, ένα ρόδι. Μετά τη Μεγάλη Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς το πετούσαν με δύναμη στο κατώφλι για να σπάσει σε χίλια κομμάτια κι έλεγαν: «Χρόνια Πολλά! Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος». Το έθιμο του ροδιού διατηρείται και σήμερα. Την ώρα που αλλάζει ο χρόνος στην εξώπορτα του σπιτιού πετούν και σπάνε ένα ρόδι και μπαίνουν μέσα στο σπίτι με το δεξί πόδι κάνοντας το ποδαρικό, ώστε ο καινούργιος χρόνος να τα φέρει όλα δεξιά, καλότυχα.