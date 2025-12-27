Η αποκλειστική σειρά επτά επεισοδίων αναμένεται να καταγράψει την τρομερή καριέρα του Σέρβου τενίστα με στιγμές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποτελεί ομολογουμένως ένα από τα κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου τένις, όντας ο αθλητής με τις περισσότερες κατακτήσεις Grand Slam (24) στην ιστορία του αθλήματος και δικαίως το Netflix αποφάσισε να φτιάξει μία σειρά προς τιμήν του.

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, η πλατφόρμα του δίνει 11.500.000 ευρώ για να τον πείσει να πει το «ναι» σε σειρά επτά επεισοδίων.

Στη Σερβία θεωρούν ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει, ενώ αναφέρουν ότι ο Νόλε θα δωρίσει ένα σημαντικό μέρος των κερδών σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς.

{https://x.com/CarolRadull/status/2004445365878378713}