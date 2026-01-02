Η αποκλειστική χρήση τραπεζικού λογαριασμού επιτρέπει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να διασταυρώνει αυτόματα τα δηλωμένα μισθώματα με τις τραπεζικές κινήσεις, περιορίζοντας το περιθώριο για αδήλωτα ποσά και συμφωνίες με μετρητά.

Από την 1η Απριλίου 2026 αλλάζει οριστικά ο τρόπος πληρωμής των ενοικίων στην Ελλάδα και γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικός. Η πληρωμή με μετρητά εκτός τραπεζικού συστήματος παύει να αναγνωρίζεται φορολογικά και όλες οι μισθώσεις, τόσο κατοικιών όσο και επαγγελματικών χώρων.

Η αποκλειστική χρήση τραπεζικού λογαριασμού επιτρέπει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να διασταυρώνει αυτόματα τα δηλωμένα μισθώματα με τις τραπεζικές κινήσεις, περιορίζοντας το περιθώριο για αδήλωτα ποσά και συμφωνίες με μετρητά.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων δίνει αναλυτικές οδηγίες, επισημαίνοντας ότι ο όρος περί του τόπου, τρόπου και χρόνου καταβολής του μισθώματος πρέπει να διαμορφωθεί πλέον ως εξής: «Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή με ΙΒΑΝ της Τράπεζας … (ή που έχει γνωστοποιηθεί στον μισθωτή) εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μισθωτικού μήνα, με τυχόν έξοδα διαβίβασης να βαρύνουν τον μισθωτή, και θα αποδεικνύεται αποκλειστικά με την τραπεζική απόδειξη κατάθεσης ή μεταφοράς, εφόσον έχει εκτελεστεί. Τυχόν άρνηση του μισθωτή για έγκαιρη τραπεζική καταβολή του μισθώματος λογίζεται ως μη καταβολή του και δίνει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ζητήσει για τον λόγο αυτόν την απόδοση του μισθίου με κάθε νόμιμο τρόπο».

Κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη και να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω ειδικής ηλεκτρονικής διαδικασίας που θα ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Δεν επιτρέπεται πλέον η πληρωμή σε λογαριασμό τρίτου (πληρεξούσιου, συγγενή, δικηγόρου ή εταιρείας διαχείρισης), καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί επαρκώς ότι το ποσό όντως κατευθύνεται στον εκμισθωτή. Αν χρησιμοποιείται κοινός λογαριασμός, συνιστάται το όνομα του ιδιοκτήτη να εμφανίζεται πρώτο στους συνδικαιούχους, για να διευκολύνονται.

Σε μισθώσεις με περισσότερους συνεκμισθωτές, καθένας καλείται να δηλώνει το δικό του IBAN, όπου θα πιστώνεται το μέρος του μισθώματος που του αναλογεί.

Με διάταξη του Ν. 5264/2025 Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 239/Α/19-12-2025), μετατέθηκε κατά ένα τρίμηνο η έναρξη ισχύος των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 210 του ν. 5222/2025 για την πληρωμή μισθωμάτων κατοικιών μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ως νέα έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης ορίζεται η 1η.Απριλίου 2026.

Η ρύθμιση αυτή κατέστη αναγκαία προκειμένου να δοθεί χρόνος για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασταύρωσης δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και για να μπορέσουν οι πολίτες να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές της υπουργικής απόφασης η οποία θα προσδιορίσει τις λεπτομέρειες όσο και τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή του μέτρου, το οποίο με τη ρύθμιση αυτή επεκτείνεται και στα μισθώματα κατοικιών.

Η ΠΟΜΙΔΑ με επανειλημμένες επιστολές της και υπομνήματά της προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ επεσήμανε εγκαίρως το τόσο το κατεπείγον του θέματος, όσο και τα επί μέρους ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Εν όψει δε του ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη σχετική υπουργική απόφαση, ζήτησε την αναβολή έναρξης της ρύθμισης προκειμένου να μην χρειαστεί να ταλαιπωρηθούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες αλλά και οι ενοικιαστές να προσαρμόσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στις προδιαγραφές του νέου μέτρου.

Υπενθυμίζεται ότι η μη πλήρης συμμόρφωση έχει ως συνέπειες για μεν τους εκμισθωτές την απώλεια του αφορολογήτου 5% από τα μισθώματα, για δε τους ενοικιαστές την απώλεια όλων των επιδομάτων ενοικίου που δικαιούνται νόμιμα.

Απώλεια επιδόματος ενοικίου

Η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών συνοδεύεται με κυρώσεις για όσους αδιαφορήσουν και συνεχίσουν τις συναλλαγές με μετρητά. Οι φορολογούμενοι (ενοικιαστές και ιδιοκτήτες) θα χάνουν τις οικονομικές ενισχύσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται. Η ηλεκτρονική πληρωμή θα αποτελεί προϋπόθεση για κάθε οικονομική ενίσχυση ή έκπτωση, τόσο για ενοικιαστές όσο και για ιδιοκτήτες. Οι ενοικιαστές που πληρώνουν μετρητά θα αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και από το νέο ετήσιο βοήθημα ενός ενοικίου έως 800 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε όσους δηλώνουν κανονικά τα ενοίκιά τους.

Αντίστοιχα, οι φορολογούμενοι που νοικιάζουν ακίνητα και λαμβάνουν μισθώματα στο χέρι θα χάσουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια, η οποία υπολογίζεται αυτόματα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.