Άστατες θα είναι οι καιρικές συνθήκες ανήμερα των Φώτων. Με τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια θα μας αποχαιρετήσει ο Ιανουάριος σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Αισθητή αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα το απόγευμα καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φθάνοντας ακόμα και τους 17 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, θερμή και υγρή αέρια μάζα θα ανεβάσει τη θερμοκρασία ενώ στη βόρεια Ελλάδα η άνοδος της θερμοκρασίας θα γίνει με πιο αργό ρυθμό και έτσι δεν θα ξεπεράσουμε τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα έρχονται βροχές και έτσι θα πάμε μέχρι και τα Θεοφάνια. Ακόμα και του Αϊ - Γιαννιού θα έχουμε άστατες καιρικές συνθήκες.

Κοντά στην νύχτα στην Αττική ίσως δούμε κάποιες βροχές απόψε.

Αλλάζει ο καιρός Σαββατοκύριακο - Έρχονται θερμές αέριες μάζες

Το Σαββατοκύριακο θα έρθουν πιο θερμές αέριες μάζες - η οποία θα κρατήσει πέντε με 7 ημέρες-. Μας έρχονται έπειτα και πάλι κακοκαιρίες από την περιοχή της Ιταλίας, πάει προς το φθινόπωρο και πάλι το καιρικό μοτίβο.

Το Σαββατοκύριακο θα πλησιάσουμε πάλι τιμές κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως:

Η ανατολική ηπειρωτική χώρα

Η Αττικοβοιωτία

Η ανατολική Πελοπόννησος

Η περιοχή της Κρήτης

Το Σάββατο βροχοπτώσεις αναμένονται στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου θα είναι έντονες και μπορεί να ποροκαλέσουν μικροπλημμυρικά επεισόδια.

Τα χιόνια θα περιοριστούν σε ψηλά βουνά.

Την Κυριακή, το καιρικό μοτίβο θα είναι ανάλογο. Στην Αττική, την ίδια μέρα, μπορεί επίσης να δούμε ένα πέρασμα από λίγες βροχές.

Ο καιρός τα Θεοφάνια - Ισχυρά ψυχρά μέτωπα μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου

Τη Δευτέρα δεν αλλάζει το καιρικό μοτίβο με τις πιο πολλές βροχές στα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη βόρεια Ελλάδα.

Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη η κακοκαιρία θα γίνει πιο έντονη και θα αφορά περισσότερες περιοχές, κυρίως όμως δυτική - κεντρική και βόρεια Ελλάδα και νησιά ανατολικού Αιγαίου.

Με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες θα γιορτάσουμε φέτος τα Θεοφάνια στη χώρα μας. Με σχετικά καλές όμως θερμοκρασιακές τιμές και τα χιόνια θα περιορίζονται σε ψηλά βουνά κυρίως.

Μέχρι και το τελείωμα Ιανουαρίου φαίνεται οτι αναμένουμε ακόμα τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Το πρώτο επεισόδιο φαίνεται να εξελίσσεται μετά τις 9-10 Ιανουαρίου, το άλλο γύρω στις 18 και το τελευταίο προς το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τα μακροπρόθεσμα μετεωρολογικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, έχουμε ακόμη ανοιχτά παράθυρα στο να δούμε αξιόλογες χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα μέσα στον Ιανουάριο. Θα έχει έντονη κινητικότητα ο πρώτος μήνας του έτους, καθώς θα δώσει και πολλές βροχές, αλλά και τα χιόνια θα έρθουν και πιο χαμηλά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfdzoumabm29?integrationId=40599y14juihe6ly}