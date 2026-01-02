Τα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Ιανουάριο αναρτούν σταδιακά από χθες 1η του μήνα οι ανεξάρτητοι πάροχοι.
Πρόκειται για τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος που αφορούν στις οικιακές καταναλώσεις.
Η συντριπτική πλειονότητα των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας διατήρησαν αμετάβλητες τις χρεώσεις για τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος.
Κάτι το οποίο γνωστοποίησε και η ΔΕΗ στις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Ο ΗΡΩΝ ανακοίνωσε για τον Ιανουάριο το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο «BASIC HOME» στα 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Αλλά και η Protergia στην ίδια κατηγορία τιμολογίων ανακοίνωσε αμετάβλητο το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο της για τον Ιανουάριο. Το «Value Special» έχει για τον Ιανουάριο χρέωση στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Αμετάβλητο διατήρησε το ειδικό ή πράσινο οικιακό τιμολόγιο της και η nrg. Η ανταγωνιστική χρέωση είναι στα 0,1990 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Χωρίς αλλαγή είναι και το πράσινο ή ειδικό τιμολόγιο ρεύματος και της «Φυσικό Αέριο Ελλάδας». Η χρέωση με την έκπτωση συνέπειας διαμορφώνεται για τον Ιανουάριο στα 0,209 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Σε οριακή αύξηση προχώρησε η Volton. Σύμφωνα με τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος που ανακοίνωσε για τον Ιανουάριο η ανταγωνιστική χρέωση για τους οικιακούς καταναλωτές είναι στα 0,2053 από 0,19961 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Δεκέμβριο.
Η στάση αυτή των παρόχων έρχεται παρά την αύξηση της μέσης χονδρεμπορικής τιμής τον Δεκέμβριο, η οποία διαμορφώθηκε στα 110,04 ευρώ/MWh από 106,45 ευρώ/MWh τον Νοέμβριο. Αντισταθμιστικά, ωστόσο, λειτουργεί η αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου, που παραμένουν κάτω από τα 30 ευρώ/MWh, περιορίζοντας το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου καταγράφεται υποχώρηση των τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 79,44 ευρώ/MWh την 1η Ιανουαρίου και στα 94,59 ευρώ/MWh στις 2 του μήνα.