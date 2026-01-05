Το πιο χαρακτηριστικό πεδίο σύγκρουσης με τα τιμολόγια είναι τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια. Σε μια περίοδο όπου οι καταναλωτές αναζητούν προβλεψιμότητα και προστασία από τις διακυμάνσεις, οι προμηθευτές απαντούν με συμβόλαια που σε ορισμένες περιπτώσεις κατεβάζουν τη χρέωση κάτω από τα 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Εικόνα σχετικής ηρεμίας παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιανουάριο του 2026. Τα μπλε τιμολόγια συνεχίζουν να είναι φτηνότερα από τα πράσινα, ενώ στην αγορά κερδίζει έδαφος η τάση για προϊόντα όπως το Picasso της Protergia.

Πρόκειται για τιμές που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν αδιανόητες, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον ενεργειακής κρίσης.

Παράλληλα, η αγορά έχει περάσει σε νέα συνδρομητικά προϊόντα, με σταθερό μηνιαίο κόστος και συγκεκριμένες παροχές, τα οποία ξεκάθαρα απευθύνονται σε καταναλωτές που θέλουν απλότητα και έλεγχο. Το Protergia Picasso, το myHome Plan της ΔΕΗ ή το My Wave Daily της Enerwave εντάσσονται σε αυτή τη φιλοσοφία.

Υπενθυμίζεται ότι τα πορτοκαλί τιμολόγια θα λανσαριστούν από την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τους μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κ.α.) και από την 1η Απριλίου 2026 για τους μικρούς πελάτες (νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις).

Κάθε επιβολή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης λόγω τερματισμού σύμβασης πορτοκαλί τιμολόγησης θα απαγορεύεται ρητώς

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα νέα δυναμικά ή πορτοκαλί τιμολόγια αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν κατορθώσει να έχουν ευέλικτη -χρονικά- παραγωγή. Ως προαπαιτούμενο για τη χρήση τους λογίζεται η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, με δυνατότητα παροχής πιστοποιημένων μετρήσεων.

Τα μπλε τιμολόγια ρεύματος σήμερα