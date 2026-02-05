Ο Κώστας Ρουβάς επέστρεψε ξανά στο θεατρικό σανίδι.

Μετά από διάλειμμα 10 χρόνων, ο πατέρας του Σάκη Ρουβά επέστρεψε στο θεατρικό σανίδι και συγκεκριμένα στο ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας στην παράσταση «Η Μαγική μας πόλη», με το ρόλο του ταχυδρόμου.

Ο Κώστας Ρουβάς έχει σπουδάσει υποκριτική και για πολλά χρόνια αθόρυβα εξασκούσε το επάγγελμα.

Στην παράσταση μεταξύ άλλων βρέθηκε σύσσωμη όλη η οικογένεια Ρουβά.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε μέσα από την ψυχή του. χειροκρότησε και μας ανέβασε κι εμάς πάρα πολύ. Στην παράσταση ήταν να με δουν όλοι και τα εγγόνια και οι γιοι μου. Παίζω 50 χρόνια σε θεατρικές παραστάσεις, κι έχω πάρει και το πρώτο βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Ιθάκης. Είχα να ανέβω στη σκηνή περίπου 10 χρόνια», είπε ο Κώστας Ρουβάς.

