Ο Σάκης Ρουβάς συνεχίζει τις εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και παράλληλα ετοιμάζεται για τα φετινά Χριστούγεννα με την οικογένειά του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσιοποίησε στο Instagram εικόνες από το σπίτι του, με το χριστουγεννιάτικο δέντρο να δεσπόζει και έστειλε ευχές στους διαδικτυακούς φίλους του.

Ο Σάκης Ρουβάς στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τη σύζυγό του, Κάτια Ζυγούλη, και τα τέσσερα παιδιά τους, την Αναστασία, τον Αλέξανδρο, την Αριάδνη και τον Απόλλωνα. Το σπίτι γέμισε φως και γιορτινά στολίδια, με τον ίδιο να διακοσμεί όχι μόνο το δέντρο αλλά και τις σκάλες, ανάβοντας τα λαμπάκια και στέλνοντας χαμόγελα και φιλιά στην κάμερα.

Το στιγμιότυπο μοιράστηκε στα social media μέσα από ένα βίντεο, στο οποίο ο τραγουδιστής φαίνεται ιδιαίτερα χαλαρός και ευδιάθετος, απολαμβάνοντας τις οικογενειακές στιγμές λίγο πριν τις γιορτές.

Τον στολισμό ολοκλήρωσε ο ίδιος, τοποθετώντας το χρυσό αστέρι στην κορυφή του πανύψηλου δέντρου τους. Στην ανάρτησή του, έγραψε με εορταστική διάθεση: «Ας γεμίσουμε τις μέρες μας με φως και τις καρδιές μας με αγάπη. Καλά Χριστούγεννα».

{https://www.instagram.com/p/DSepfF3jazr/?utm_source=ig_embed}