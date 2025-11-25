Πως αντέδρασε ο ίδιος για την πτώση του στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται.

Ένα απρόοπτο στιγμιότυπο στιγμάτισε τη νυχτερινή εμφάνιση του Σάκη Ρουβάμε τη Νατάσα Θεοδωρίδου, όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής γλίστρησε πάνω στη σκηνή. Το περιστατικό καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα θαμώνων και οι εικόνες γρήγορα κυκλοφόρησαν στα social media.

Ευτυχώς, ο καλλιτέχνης δεν τραυματίστηκε και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα του, ενώ οι παρευρισκόμενοι «πάγωσαν» για λίγα δευτερόλεπτα, περιμένοντας να βεβαιωθούν ότι ήταν καλά.

Το ατύχημα συνέβη το βράδυ της Παρασκευής και τρία 24ωρα αργότερα, τη Δευτέρα, ο Σάκης Ρουβάς ρωτήθηκε για το περιστατικό από ρεπόρτερ της εκπομπής «Buongiorno» του Mega. Ο τραγουδιστής απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια για την πτώση, δείχνοντας με έναν διακριτικό αλλά ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν ήθελε να σχολιάσει.

Αντίθετα, επικεντρώθηκε στα επαγγελματικά του νέα:

«Είναι χαρά και τιμή μου να ανοίξω φέτος το MadWalk και να παρουσιάσω το νέο μου τραγούδι, «Έρωτας Σκοτεινός». Η αλληλεπίδραση με το κοινό είναι πάντα ξεχωριστή. Χαίρομαι πολύ που θα συνεργαστώ ξανά με τη Βίκυ Καγιά, την οποία γνωρίζω από το 1993. Αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα δημιουργική για μένα, καθώς γράφω νέα τραγούδια στο στούντιο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dehmqdhlbfs9?integrationId=40599y14juihe6ly}