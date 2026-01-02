Καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση των τιμών φυσικού αερίου διαδραματίζει η αυξημένη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου.

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές με την έναρξη του Ιανουαρίου, καθώς ο χειμώνας εξελίσσεται ηπιότερα σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις που έκαναν λόγο για έντονες πιέσεις λόγω χαμηλών αποθεμάτων. Σήμερα, 2 Ιανουαρίου, τα ολλανδικά συμβόλαια TTF, που αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, κινούνται κοντά στα 28 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παραμένοντας σε στενό εύρος διακύμανσης από τις πρώτες ημέρες του μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Dutch TTF, το συμβόλαιο Φεβρουαρίου 2026 διαμορφώνεται περίπου στα 28,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η καμπύλη των τιμών υποδηλώνει ήπια αποκλιμάκωση προς τους θερινούς μήνες, με τα συμβόλαια για το καλοκαίρι του 2026 να κινούνται γύρω στα 27 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η εικόνα αυτή αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς για επαρκή αποθέματα και χαμηλότερη εποχική ζήτηση. Αντίθετα, τα χειμερινά συμβόλαια διατηρούν ένα εμφανές «ασφάλιστρο κινδύνου», λόγω της αβεβαιότητας που συνδέεται τόσο με τις καιρικές συνθήκες όσο και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Οι traders σταθμίζουν από τη μία πλευρά την ισχυρή προσφορά και από την άλλη τις μετεωρολογικές προβλέψεις για πιθανή επιδείνωση των καιρικών συνθηκών στα μέσα Ιανουαρίου. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν διαμορφώνεται σαφής ανοδική τάση, με την αγορά να παραμένει επιφυλακτική και να αντιδρά κυρίως σε βραχυπρόθεσμα δεδομένα.

Καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση των τιμών διαδραματίζει η αυξημένη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου. Οι ροές από τη Νορβηγία παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές, παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα ηλεκτροδότησης που επηρεάζουν το κοίτασμα Troll, ενώ οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας, το LNG καλύπτει πλέον σημαντικό μέρος των αναγκών, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς. Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη διαμορφώνονται περίπου στο 63%, έναντι μέσου όρου 74% για την τελευταία πενταετία, επίπεδο που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμο υπό τις παρούσες συνθήκες.

Στην ελληνική αγορά, οι εξελίξεις ευθυγραμμίζονται με τη γενικότερη ευρωπαϊκή εικόνα. Οι τιμές χονδρικής παραμένουν αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, περιορίζοντας το κόστος για παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και καταναλωτές. Η ζήτηση εμφανίζεται συγκρατημένη λόγω του ήπιου καιρού, ενώ οι αυξημένες εισαγωγές LNG μέσω της Ρεβυθούσα συμβάλλουν στη διασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού και στη σταθερότητα της εγχώριας αγοράς ενέργειας.

