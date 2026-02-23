Επιστήμονες προειδοποιούν όσες και όσους φορούν ακουστικά, καθώς εντοπίστηκαν τοξικές χημικές ουσίες σε αρκετές δημοφιλείς συσκευές.

Συναγερμός έχει σημάνει για εκατομμύρια καταναλωτές που χρησιμοποιούν καθημερινά ακουστικά, καθώς επιστήμονες εντόπισαν τοξικές και δυνητικά καρκινογόνες ουσίες σε 81 δημοφιλή μοντέλα μεγάλων εταιρειών, αναφέρει η Dailymail.

Η έρευνα του ευρωπαϊκού προγράμματος ToxFree LIFE for All αποκάλυψε ότι κάθε ένα από τα 81 ζευγάρια ακουστικών που εξετάστηκαν περιείχε επικίνδυνες χημικές ουσίες, ικανές να προκαλέσουν καρκίνο, βλάβες στο ήπαρ αλλά και προβλήματα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Στη λίστα περιλαμβάνονται συσκευές από τεχνολογικούς κολοσσούς όπως οι Bose, Panasonic, Samsung, Sennheiser και Sony.

Οι επιστήμονες προμηθεύτηκαν ακουστικά για μέσα και έξω από το αυτί από αγορές της Κεντρικής Ευρώπης (όπως Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία) αλλά και από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu. Τα αποτελέσματα χαρακτηρίστηκαν ανησυχητικά, καθώς σε ποσοστό 98% των συσκευών ανιχνεύθηκε δισφαινόλη Α (BPA), ενώ σε πάνω από τα τρία τέταρτα αυτών βρέθηκε και δισφαινόλη S (BPS).

Οι ουσίες αυτές ανήκουν στα λεγόμενα «αιώνια χημικά» καθώς δεν διασπώνται εύκολα στο περιβάλλον και μπορούν να συσσωρεύονται στον οργανισμό. Μιμούνται τη δράση των ορμονών, ιδίως των οιστρογόνων και συνδέονται με πρόωρη ήβη στα κορίτσια, θηλυκοποίηση στους άνδρες και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Σε ορισμένα μοντέλα ακουστικών οι συγκεντρώσεις έφταναν τα 315 mg/kg, πολύ πάνω από το όριο των 10 mg/kg που προτείνει το European Chemicals Agency. Ενδεικτικά, μοντέλα όπως τα Samsung Galaxy Buds3 Pro, Sony WF-1000XM5, Sennheiser Accentum True Wireless, Bose QuietComfort Headphones και Sennheiser MOMENTUM 4 βρέθηκαν να περιέχουν επίπεδα που ξεπερνούν τα προτεινόμενα όρια σε ορισμένα πλαστικά τους μέρη. Η μελέτη διαπίστωσε ότι υψηλά επίπεδα BPA και BPS ήταν συχνά παρόντα σε ακουστικά που διατίθενται απευθείας στο εμπόριο σε παιδιά ή εφήβους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι ουσίες αυτές μπορούν να «μεταναστεύσουν» από το πλαστικό προς το δέρμα, ειδικά παρουσία θερμότητας και ιδρώτα. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης, όταν τα ακουστικά παραμένουν για ώρα σε επαφή με το σώμα, η απορρόφηση ενδέχεται να αυξάνεται.

Σαν να μην έφτανε αυτό, σε αρκετές συσκευές εντοπίστηκαν και φθαλικές ενώσεις, ουσίες που σχετίζονται με προβλήματα γονιμότητας, καθώς και χλωριωμένες παραφίνες, που έχουν συνδεθεί με βλάβες σε ήπαρ και νεφρά.

Παρόλο που δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την υγεία, οι μακροπρόθεσμες εκθέσεις σε τέτοιες ενώσεις, ιδίως ευάλωτων ομάδων όπως οι έφηβοι αποτελεί πηγή μεγάλης ανησυχίας.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι μικρές δόσεις αυτών των χημικών ουσιών από μεμονωμένες πηγές μπορεί να έχουν ελάχιστη επίδραση. Ωστόσο, όταν πολλαπλές χημικές ουσίες από διαφορετικές πηγές συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα «κοκτέιλ», εγκυμονούν σοβαρούς μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία.

Οι ερευνητές καλούν τώρα τους νομοθέτες της ΕΕ να απαγορεύσουν επειγόντως τις χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές και να διασφαλίσουν ότι δεν θα αντικατασταθούν από εξίσου επιβλαβή πρόσθετα.

Η Emese Gulyás, επικεφαλής της κοινοπραξίας ToxFree Life for All, λέει πως: «Χρειαζόμαστε άμεσους, εναρμονισμένους κανονισμούς της ΕΕ που να απαγορεύουν ολόκληρες κατηγορίες τοξικών χημικών ουσιών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την προστασία των καταναλωτών, προωθώντας παράλληλα μια ασφαλή κυκλική οικονομία όπου τα ανακυκλωμένα υλικά δεν δηλητηριάζονται από “παλαιές τοξίνες”».