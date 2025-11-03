Τα ακουστικά της SHOKZ επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που ζούμε τον αθλητισμό, αλλά και την καθημερινότητά μας, συνδυάζοντας τεχνολογία, ελευθερία και κίνηση σε μια εντελώς νέα εμπειρία ήχου. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Bone Conduction, ο ήχος μεταδίδεται μέσω των οστών του κεφαλιού, ενώ η Open-Ear σχεδίαση χαρίζει ελευθερία κινήσεων και ασφάλεια, επιτρέποντας σε κάθε αθλητή ή λάτρη της δραστηριότητας να παραμένει σε επαφή με το περιβάλλον του, χωρίς να χάνει τίποτα από την ένταση του ρυθμού.

Η SHOKZ είναι μια εταιρία που δεν αφορά μόνο τον ήχο, αλλά τη σύνδεση με το σώμα, τη μουσική, το περιβάλλον και τον εαυτό μας. Κάθε μοντέλο ακουστικών είναι σχεδιασμένο για να κινεί τους ανθρώπους, όχι απλώς να τους συνοδεύει. Για όσους ζουν δυναμικά και πιστεύουν ότι κάθε προπόνηση, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα μπορεί να γίνει καλύτερη - με τον σωστό ρυθμό.





Eliud Kipchoge: A Legend in Motion

Ο Eliud Kipchoge, ο θρυλικός μαραθωνοδρόμος από την Κένυα, έχει κατακτήσει δύο διαδοχικά χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και έχει θεσπίσει παγκόσμια ρεκόρ επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Ως το απόλυτο σύμβολο υπέρβασης, ο Eliud Kipchoge εκφράζει ιδανικά τις αξίες της SHOKZ – την αριστεία, την ενέργεια και τη συνεχή εξέλιξη. Η φιλοσοφία του ξεπερνά τον στίβο, εμπνέοντας ανθρώπους από κάθε πεδίο της ζωής να προσπαθούν για το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Το προσωπικό του μότο “No human is limited” εκφράζει την ουσία αυτής της σύμπραξης, δηλαδή τη δύναμη του ανθρώπου να ξεπερνά τα όριά του, τόσο στον αθλητισμό όσο και στη ζωή. Όπως και η SHOKZ, ο Kipchoge πιστεύει ότι ο ήχος μπορεί να γίνει πηγή δύναμης και συγκέντρωσης, ένας ρυθμός που σε ωθεί να συνεχίζεις, μέχρι να πετύχεις τον τελικό στόχο σου.

Redefining the Sound of Sports

Iδανική λύση για αθλητές, δρομείς, ποδηλάτες, κολυμβητές και όχι μόνο, η SHOKZ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ηγέτιδα δύναμη στην καινοτομία ήχου, συνδυάζοντας τεχνολογία, απόδοση και έμπνευση σε μια μοναδική εμπειρία και προσφέρει μοναδικά μοντέλα, σχεδιασμένα για διαφορετικούς τρόπους ζωής κι ανάγκες.

OpenRun – Ελαφριά, ανθεκτικά και ανετά, ιδανικά για τρέξιμο, ποδηλασία και κάθε άλλη δραστηριότητα υψηλής έντασης.

OpenRun Pro 2– Για τους απαιτητικούς δρομείς που αναζητούν κορυφαία ποιότητα ήχου, άνεση και ελαφρύ σχεδιασμό.

OpenMove – Ο τέλειος συνδυασμός ποιότητας και προσιτής τιμής, για την καθημερινότητα.

OpenFit Air – Η νέα True Wireless πρόταση της SHOKZ με ανοιχτό σχεδιασμό και premium εμπειρία ήχου.

OpenFit 2+ – Open-ear σχεδιασμός, επαγγελματική επικοινωνία με Dolby ήχο, ιδανική επιλογή για εργασία εν κινήσει, αλλά και δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς.

OpenDots – Clip-on earbuds για άνεση, με εξαιρετικά ελαφριά εφαρμογή 6,5 γραμμαρίων, premium ήχο Dolby, ιδανικά για καθημερινή χρήση σε όλα τα σενάρια.

OpenSwim Pro – Τα καλύτερα αδιάβροχα open-ear ακουστικά κολύμβησης με Bluetooth και αποθηκευτικό χώρο για MP3.

Ανακαλύψτε τα ακουστικά της SHOKZ και ζήστε τον ήχο με τον τρόπο που του αξίζει: χωρίς όρια.

Τα προϊόντα SHOKZ θα είναι διαθέσιμα μέσω του δικτύου συνεργατών της Δαμκαλίδης Α.Ε., σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής, αλυσίδες τεχνολογίας, και σε e-shops σε όλη την Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα https://www.damkalidis.gr/Shokz και το Instagram Account @damkalidis