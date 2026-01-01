Έγινε η πρόταση γάμου. Βίντεο με το δαχτυλίδι αρραβώνων.

Παντρεύονται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη.

Η Μαρία Σάκκαρη είπε το «ναι» στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Το ζευγάρι που είναι σε σχέση εδώ και πέντε χρόνια έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του, και το αριστερό χέρι της πρωταθλήτριας του τένις κοσμεί ένα εντυπωσιακό μονόπετρο.

Η Μαρία Σάκκαρη, μετά την πρόταση γάμου που έγινε τις μέρες των Χριστουγέννων, πέταξε για την Αυστραλία, όπου παίζει το United Cup.

Στο βίντεο που ανέβασε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, όσοι γνώριζαν, διέκριναν το δακτυλίδι στο αριστερό της χέρι, ένδειξη του αρραβώνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/reels/DS9dL2HE7L6/}

Το δαχτυλίδι είναι της οικογένειας Μητσοτάκη και ανήκε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός, στον καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, νωρίτερα σήμερα, ο οποίος μάλιστα, χαμογελώντας, έλεγε ότι το 2027 οι γονείς του ζευγαριού θέλουν να γίνουν παπούδες και γιαγιάδες το 2027.