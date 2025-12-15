Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι έδειξαν σημαντική υπέρβαση του ορίου για το φυτοφάρμακο Acetamiprid.

Συναγερμό σήμαναν οι πολωνικές αρχές τροφίμων μετά τον εντοπισμό υπερβολικά υψηλών υπολειμμάτων φυτοφαρμάκου σε παρτίδα ελληνικών λευκών σταφυλιών. Η προειδοποίηση εκδόθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025 μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ειδοποίησης RASFF, με την Πολωνία να ενημερώνει ότι κατά τον επίσημο έλεγχο στην αγορά εντοπίστηκε σημαντική υπέρβαση του ορίου για το φυτοφάρμακο Acetamiprid.

Συγκεκριμένα, στη δειγματοληψία βρέθηκε συγκέντρωση 0,52 ± 0,26 mg/kg, όταν το μέγιστο επιτρεπτό όριο είναι μόλις 0,08 mg/kg. Η υπέρβαση χαρακτηρίστηκε ως «σοβαρός κίνδυνος» από τον μηχανισμό αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί άμεσα διαδικασία ενημέρωσης των ευρωπαϊκών υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για καταναλωτές που παρουσίασαν συμπτώματα. Ωστόσο, η Πολωνία ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές ότι το συγκεκριμένο φορτίο σταφυλιών πιθανότατα δεν βρίσκεται πλέον στην αγορά, καθώς έχουν ήδη ληφθεί μέτρα απόσυρσης.

Η Ελλάδα, από όπου δηλώθηκε ότι προέρχονταν τα σταφύλια, έχει ενημερωθεί επίσημα για το περιστατικό, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.