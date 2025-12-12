Τι εντόπισαν οι έλεγχοι και αποφασίστηκε να μην διατεθούν προς πώληση από σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αρχές τροφίμων μετά τον εντοπισμό επικίνδυνων φυτοφαρμάκων σε δύο διαφορετικά φορτία λαχανικών που προορίζονταν για την αγορά της Ε.Ε. Πρόκειται για baby σπανάκι από την Ιταλία και φρέσκες πιπεριές από την Αίγυπτο, που εντοπίστηκαν με υπερβάσεις στα επίπεδα χημικών υπολειμμάτων.

Baby σπανάκι από Ιταλία

Οι εσθονικές αρχές προχώρησαν σε ειδοποίηση ύστερα από έλεγχο στην αγορά όπου διαπιστώθηκε παρουσία του εντομοκτόνου Spinosad σε baby σπανάκι ιταλικής προέλευσης.

Η υπόθεση ταξινομήθηκε ως σοβαρός κίνδυνος, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν άμεσα όλα τα κράτη-μέλη. Το προϊόν δεν διακινήθηκε περαιτέρω από την Εσθονία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διευκρινίσεων.

Πιπεριές Αιγύπτου

Σε συνοριακό έλεγχο στην Ιταλία εντοπίστηκε φορτίο φρέσκων πιπεριών (Capsicum annuum) από την Αίγυπτο με κατά πολύ υψηλότερη συγκέντρωση triadimenol – φυτοφαρμάκου του οποίου το ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι 0.01 mg/kg, ενώ οι μετρήσεις έδειξαν 0.11 mg/kg, δεκαπλάσια υπέρβαση. Το φορτίο απορρίφθηκε και καταστράφηκε, χωρίς να μπει στην αγορά της Ε.Ε.

Ανησυχία για την ασφάλεια τροφίμων

Οι δύο υποθέσεις μέσα σε διάστημα λίγων ημερών αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε εισαγόμενα προϊόντα, αλλά και για την επάρκεια των ελέγχων σε χώρες παραγωγής. Παρότι τα ευρήματα εντοπίστηκαν έγκαιρα, οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία επιμονής στους ελέγχους και ενημέρωσης των καταναλωτών.

Έτσι θα απαλλάξετε φρούτα και λαχανικά από φυτοφάρμακα

Η χρήση φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων στα φρούτα και τα λαχανικά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Έτσι θα απαλλάξετε φρούτα και λαχανικά από φυτοφάρμακα. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί λόγο για να αποφεύγετε την κατανάλωσή τους, αφού η θρεπτική τους αξία είναι πολύτιμη για τον οργανισμό. Πριν την κατανάλωσή τους όμως, επιβάλλεται σχολαστικό πλύσιμο ώστε να προφυλαχθείτε στο μέτρο του δυνατού από κάθε είδους μολύνσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τρεχούμενο νερό

Το καλό πλύσιμο είναι απαραίτητο, ειδικά όταν πρόκειται για λαχανικά που καταναλώνετε ωμά ή φρούτα που τα τρώτε με τη φλούδα. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία απορροφώνται αυτούσια από το φυτό και δεν φεύγουν με το πλύσιμο, τα περισσότερα σύγχρονα φάρμακα όμως δεν εισχωρούν στο εσωτερικό τους και είναι εύκολο να απομακρυνθούν. Το σχολαστικό πλύσιμο με άφθονο τρεχούμενο νερό απομακρύνει τη λεγόμενη «μηχανική» μόλυνση και εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό μικρόβια και βακτήρια. Ως εκ τούτου θεωρείται ο ιδανικότερος τρόπος για να πλύνετε φρούτα και λαχανικά. Αρκετοί είναι αυτοί που πλένουν τα λαχανικά με ξίδι. Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική σε ένα βαθμό, καθώς το ξίδι δημιουργεί ένα όξινο περιβάλλον, στο οποίο δεν μπορούν να επιβιώσουν κάποιοι μικροοργανισμοί. Οι ανθεκτικοί μικροοργανισμοί όμως αντέχουν σε ανάλογες συνθήκες, συνεπώς το ξίδι δεν αποτελεί πανάκεια.

Μούλιασμα σε νερό

Αν βάζετε τα λαχανικά να μουλιάζουν σε λεκάνη με νερό ή στο νεροχύτη, θεωρώντας ότι εξαλείφετε τα μικρόβια, τότε αλλάξτε τακτική. Όχι μόνο δεν τα καθαρίζετε, αλλά τα καταστρέφετε. Αφενός μεν χάνουν τις θρεπτικές τους ουσίες, αφετέρου τα μικρόβια μετακινούνται και πάνε ακόμη και σε μέρη που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμη πάντως και αν τα μουλιάζετε, μετά πρέπει να τα ξεπλένετε με τρεχούμενο νερό. Γενικά, πρέπει να επιμένετε στην περιοχή γύρω από το κοτσάνι, καθώς εκεί εισχωρούν υπολείμματα από φυτοφάρμακα και ζωύφια. Επιμείνετε ιδιαίτερα σε λαχανικά, όπως το μαρούλι, το λάχανο και το κουνουπίδι που έχουν πυκνά φύλλα και μαζεύουν χώμα κα μικρόβια.