Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι έδειξαν ότι τα επίμαχα φρούτα είναι επικίνδυνα για κατανάλωση και για αυτό αποσύρθηκαν από την αγορά.

«Kαμπανάκι» ανάκλησης σήμανε στις ευρωπαϊκές αγορές για σημαντική υπέρβαση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκου σε λευκά σταφύλια ελληνικής προέλευσης. Ειδικότερα, η Πολωνία κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) στις 18 Νοεμβρίου αναφορά σχετικά με τον εντοπισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκου Acetamiprid σε λευκά σταφύλια από την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πολωνικές αρχές, ο επίσημος έλεγχος στην αγορά εντόπισε επίπεδα 0,56 ± 0,28 mg/kg, τιμή που υπερβαίνει σημαντικά το επιτρεπόμενο μέγιστο όριο καταλοίπων (MRL) των 0,08 mg/kg. Η παράβαση χαρακτηρίστηκε ως «σοβαρός κίνδυνος», γεγονός που οδήγησε σε άμεση ενημέρωση των ευρωπαϊκών αρχών. Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως «προφανώς μη διαθέσιμο πλέον στην αγορά», ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για άτομα που ενδεχομένως εκτέθηκαν ούτε για συμπτώματα ή περιστατικά ασθένειας.

Το Acetamiprid, εντομοκτόνο που χρησιμοποιείται στη γεωργία, επιτρέπεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ωστόσο η υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες.

«Μπλόκο» σε ελληνικά σταφύλια και από την Ρουμανία

Παράλληλα σοβαρή υπέρβαση εντομοκτόνου σε λευκά σταφύλια ελληνικής προέλευσης εντόπισε και η Ρουμανία. Η ειδοποίηση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) «δείχνει» ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων έδειξαν επίπεδα Acetamiprid 0,58 ± 0,29 mg/kg, δηλαδή ποσότητα που ξεπερνά κατά πολύ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 0,08 mg/kg. Σύμφωνα με τα στοιχεία του RASFF, τα σταφύλια δεν διανεμήθηκαν σε άλλα κράτη-μέλη, ενώ η Ελλάδα έχει επισημανθεί με την ένδειξη Flagged for Follow-Up, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ευρωπαϊκές αρχές αναμένουν διευκρινίσεις και ενδεχομένως επιπλέον μέτρα.

Απαγορευμένο φυτοφάρμακο σε μανταρίνια από την Τουρκία εντόπισε η Αυστρία

Νέα ειδοποίηση στο ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποιήσεων RASFF, εκδόθηκε στις 18 Νοεμβρίου μετά τον εντοπισμό μη εγκεκριμένου φυτοφαρμάκου σε μανταρίνια τουρκικής προέλευσης. Η Αυστρία, στο πλαίσιο επίσημου ελέγχου στην αγορά, διαπίστωσε την παρουσία του εντομοκτόνου chlorpyrifos-methyl, μιας δραστικής ουσίας που δεν επιτρέπεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη νευροτοξικότητα και τη δυνητική επίδρασή της στην ανάπτυξη των παιδιών. Οι εργαστηριακές αναλύσεις κατέγραψαν συγκέντρωση 0,043 ± 0,022 mg/kg, ποσότητα που υπερβαίνει το νομικό όριο των 0,01 mg/kg. Το προϊόν περιοριζόταν αποκλειστικά στην αυστριακή αγορά, χωρίς ενδείξεις διακίνησης σε άλλα κράτη-μέλη. Ως άμεσο μέτρο, η Αυστρία προχώρησε σε απόσυρση των μανταρινιών καθώς και σε ενημέρωση των παραληπτών της παρτίδας.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να απομακρύνετε τα φυτοφάρμακα από φρούτα και λαχανικά

Υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από αυτά τις χημικές ουσίες των φυτοφαρμάκων. Διατροφολόγοι και χημικοί ερευνητές προτείνουν να τα πλένουμε σε ένα διάλυμα νερού και ξυδιού. Συνιστούν το μούλιασμα των φρούτων και λαχανικών σε αυτό το διάλυμα με αναλογία 10% ξύδι και 90% νερό για περίπου 15 με 20 λεπτά. Η μέθοδος αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε φρούτα και λαχανικά με πορώδη επιφάνεια όπως τα σταφύλια, τα μούρα, οι φράουλες κτλ. διότι μπορεί να απορροφήσουν πολύ ξύδι και να χαλάσουν. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί για ξύδι, χυμό λεμονιού. Αυτή η μέθοδος απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που εμφανίζονται συνήθως στην επιφάνεια. Αν και υπάρχουν ορισμένα γεωργικά φάρμακα που απορροφώνται αυτούσια από το φυτό και δεν φεύγουν με το πλύσιμο, τα περισσότερα φάρμακα δεν εισχωρούν στο εσωτερικό τους και επομένως είναι εύκολο να απομακρυνθούν. Σε κάθε περίπτωση πολύ καλό και σχολαστικό πλύσιμο με άφθονο τρεχούμενο νερό απομακρύνει τη μόλυνση, εξουδετερώνοντας έτσι μεγάλο αριθμό μικροβίων και βακτηρίων.