Περίπου 25 πτήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και την Τουρκία προς διάφορες ιρανικές πόλεις ακυρώθηκαν σήμερα Παρασκευή, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων κατά του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη και της βίαιης καταστολής.

Τουλάχιστον 20 πτήσεις της flydubai από το Ντουμπάι προς την Τεχεράνη, τη Σιράζ και τη Μασχάντ ακυρώθηκαν, ενώ τουλάχιστον 17 πτήσεις της Turkish Airlines ματαιώθηκαν επίσης, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο τον ιστότοπο των Αεροδρομίων του Ντουμπάι. Η εταιρεία AJet ακύρωσε έξι πτήσεις. Σε ακυρώσεις προχώρησε και η Pegasus Airlines.

Αν και οι αρχές δεν διευκρίνισαν τους λόγους των ακυρώσεων, αυτές ήρθαν τη στιγμή που το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκοπεί από τον έξω κόσμο, αφού η Τεχεράνη διέκοψε την πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τις κινητοποιήσεις που ξέσπασαν στη χώρα πριν 13 ημέρες.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα λόγω της εκτίναξης του πληθωρισμού στην Ισλαμική Δημοκρατία, έχουν εξελιχθεί στη μεγαλύτερη αναταραχή που έχει γνωρίσει η χώρα τα τελευταία τρία χρόνια.

Διαδηλώσεις έχουν αναφερθεί σε όλες τις επαρχίες, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταγράφουν δεκάδες νεκρούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ένταση οξύνθηκε την Παρασκευή, όταν ο εξόριστος διάδοχος του θρόνου, Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τους υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους.

Την Παρασκευή, ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για λογαριασμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι ταραχοποιοί επιτίθενται σε δημόσια περιουσία και προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχθεί όσους δρουν ως «μισθοφόροι ξένων».

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε διατάξει αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν το περασμένο καλοκαίρι, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι τυχόν αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων θα προκαλέσει σκληρή αμερικανική απάντηση.

Εικόνες που μεταδόθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από την ιρανική τηλεόραση έδειχναν λεωφορεία, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες να καίγονται, καθώς και φωτιές σε σταθμούς του μετρό και τράπεζες.

Μέχρι στιγμής, έχουν σκοτωθεί 42 άνθρωποι, ενώ έχουν συλληφθεί 2.270, σύμφωνα με το αμερικανικό Human Rights Activists News Agency.

Με πληροφορίες από IndiaToday