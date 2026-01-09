Χώρισε η καλλονή Μαριγκόνα, φίλαθλος του Ολυμπιακού, ύστερα από 8 χρόνια σχέσης!

Η καλλονή Μαριγκόνα, που έγινε γνωστή λόγω της αγάπης της για την ομάδα του Ολυμπιακού και την παρουσία της στο γήπεδο, χώρισε από τον σύντροφό της, ύστερα από 8 χρόνια σχέσης.

Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το πρωινό», όπου ο δημοσιογράφος, Γρηγόρης Μπάκας, έκανε τη σχετική αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα αναφέρθηκαν, η Μαριγκόνα, φαίνεται να έχει χωρίσει με τον Νίκο, από τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ διέψευσε και τις φήμες πως ένας ποδοσφαιριστής έχει κερδίσει την προσοχή της.

Ο Γρηγόρης Μπάκας λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής αναφέρει: «Η Μαριγκόνα και ο Νίκος έχουν χωρίσει από τον περασμένο Δεκέμβριο μετά από 8 χρόνια. Είναι μαζί από τα 17 της η Μαριγκόνα με τον Νίκο. Τώρα εγώ μίλησα χθες, θέλω να είμαι ειλικρινής και με τη Μαριγκόνα. Δεν ξέρει αν είναι οριστικό το τέλος. Πάντως στην παρούσα φάση έχουν χωρίσει. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον, δεν το ξέρουμε».

Αποκαλύφθηκε μάλιστα, πως το πρώην ζευγάρι, έκανε ξεχωριστά διακοπές, ενώ η ίδια, φαίνεται να είναι αισθητά στενοχωρημένη: «Η Μαριγκόνα έκανε γιορτές στη Γερμανία και ο Νίκος εδώ στην Ελλάδα. Γράφτηκε ότι γνωστός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού κέρδισε την καρδιά της. Είναι μούσια αυτά. Είναι μόνη της η Μαριγκόνα, μαζεύει τα κομμάτια της, είναι στεναχωρημένη. Η Μαριγκόνα δεν πηγαίνει στο γήπεδο πλέον για να μη βρεθεί με τον Νίκο. Είναι στεναχωρημένη, μίλησα χθες μαζί της, δεν ήθελε να χωρίσει. Τώρα αν ο Νίκος δεν άντεξε αυτό όλο που συνέβη είναι άλλο θέμα, αλλά εκείνη είναι στεναχωρημένη», τόνισε ο δημοσιογράφος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjxz9dofs1l?integrationId=40599y14juihe6ly}