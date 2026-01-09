Ο Παναχί επιμένει ότι θα γυρίσει στο Ιράν έστω κι αν το καθεστώς αποφασίσει να τον φυλακίσει - «Πρέπει να αναπνέω και να εργάζομαι εκεί»

Ο πολυβραβευμένος Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί, είναι κάθετος: «το καθεστώς έχει πέσει».

Σε συνέντευξή του, εκτός φυλακής και εκτός Ιράν, αφού βρίσκεται στις ΗΠΑ, μίλησε για τις ραγδαίες εξελίξεις στη χώρα του, τις διαδηλώσεις και τις απειλές Τραμπ για παρέμβαση σε περίπτωση που το θεοκρατούμενο καθεστώς σκοτώσει διαδηλωτές.

«Όταν δεν υπάρχει τίποτα άλλο να χάσουμε, ο φόβος εξαφανίζεται. Οι φωνές ενώνονται. Η σιωπή σπάει. Δεν υπάρχει επιστροφή» έγραψε πρόσφατα σε ανάρτησή του στο Instagram. Τώρα μακριά από τη χώρα του απαντά πως «Την τελευταία φορά που υπήρξαν μαζικές διαμαρτυρίες ήμουν στο Ιράν, αλλά ήμουν και φυλακισμένος. Τότε ήμουν στη φυλακή και δεν είχα ελεύθερη πρόσβαση στις ειδήσεις. Ήταν πολύ δύσκολο για εμάς, που ήμασταν έγκλειστοι να γνωρίζουμε τι συνέβαινε. Αν κάποιος μπορούσε να λάβει ένα τηλεφώνημα από έξω, τότε ερχόταν και μας ενημέρωνε γρήγορα. Αλλά εκτός από αυτό, δεν ήμουν μάρτυρας πραγμάτων και καταστάσεων. Η μοίρα τα έφερε πάλι έτσι αυτή τη φορά, να είμαι κάπως μακριά από αυτό που συμβαίνει. Αλλά από τη δεύτερη μέρα αυτών των μαζικών διαμαρτυριών, είχα την αίσθηση ότι μπορεί να είναι διαφορετικά αυτή τη φορά».

Για το αν θεωρεί ότι τώρα το Ιράν βρίσκεται πραγματικά σε αυτό που οι Αμερικανοί αποκαλούν «αλλαγή καθεστώτος», ο σκηνοθέτης απαντά ότι το καθεστώς θα πέσει, αν και άγνωστο πότε. «Όταν καθεστώτα όπως αυτό στο Ιράν φτάσουν σε αυτό το σημείο, κανείς δεν μπορεί πραγματικά να προβλέψει πόσο καιρό θα χρειαστεί. Θα μπορούσε να είναι ένας χρόνος, ένας μήνας, μια εβδομάδα. Αλλά τελικά θα πέσουν. Αυτό δεν είναι κάτι που το διαισθάνομαι τώρα. Είναι κάτι που υπάρχει και στην ταινία μου: θα συνεχιστεί ο κύκλος της βίας ή θα τελειώσει; Και θα δώσουμε, κάποια στιγμή, ένα τέλος σε αυτόν;».

Ερωτώμενος για τις απειλές Τραμπ για παρέμβαση και αν φοβάται την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν, ο Παναχί ήταν κάθετος: «Αυτό το καθεστώς έχει ήδη πέσει. Και, όπως έχω πει και πριν, οι άνθρωποι που πραγματοποιούν τις διαμαρτυρίες στους δρόμους θέλουν να το κάνουν αυτό. Φυσικά, η διεθνής υποστήριξη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αλλά μέχρι οι ίδιοι οι άνθρωποι να αποφασίσουν να κάνουν κάτι ή όχι, τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί. Τίποτα δεν πρόκειται να κάνει καμία διαφορά. Πρέπει να έρθει από μέσα, από τη χώρα, με τη θέληση του λαού».

Σπουδαία είναι η απάντηση του Παναχί και στην επιμονή του δημοσιογράφου του Variety για την «ανάγκη για παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν».

«Δεν φαίνεται να καταλαβαίνετε. Επιτρέψτε μου να το πω ξανά: Μέχρι οι άνθρωποι να έχουν τη θέληση να αλλάξουν κάτι εκ των έσω, τίποτα δεν θα είναι σε θέση να προκαλέσει αυτή την αλλαγή. Πρέπει να γίνει με τη θέληση του λαού».

Ο Τζαφάρ Παναχί μίλησε και για για την δικαιοσύνη στο Ιράν. «Δεν είναι ανεξάρτητη. Όταν τα δικαστήρια αποφασίζουν σε πολιτικές υποθέσεις, δεν είναι ποτέ αυτό που αποφασίζει ή θεωρεί ο δικαστής. Αντίθετα, είναι αυτό που έχει υπαγορευτεί στον δικαστή να κάνει και αυτό που λέει ο ανακριτής ότι πρέπει να γίνει. Εξαρτάται μόνο από την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει το κράτος με βάση τις αναταραχές που συμβαίνουν τώρα. Αν θέλουν να συνεργαστούν λίγο πιο ήπια με τον λαό, τότε μπορεί να αλλάξουν την ποινή με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλουν να επιδεινώσουν την κατάσταση, μπορεί να γίνει πιο σκληρή η απόφαση» είπε αναφερόμενος και στην εκδίκαση της δική του υπόθεσης.

«Δεν έχει σημασία τι θα μου συμβεί» λέει για τον ίδιο και την ταινία του, «Ένα Απλό Ατύχημα» (Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες 2025), απαγορευμένη φυσικά στο Ιράν και λόγος φυλάκισης. «Πρέπει να επιστρέψω στο Ιράν. Και όντως επέστρεψα στο Ιράν μετά τις Κάννες. Είμαι το είδος του ατόμου που χρειάζεται να είναι στη χώρα του. Πρέπει να αναπνέω εκεί και να εργάζομαι εκεί. Και ακόμα κι αν θέλουν να προχωρήσουν με αυτή την ποινή φυλάκισης, μπορούν να προχωρήσουν. Τίποτα δεν θα μου αλλάξει γνώμη για την επιστροφή μου.

»Το πραγματικό ερώτημα είναι: γιατί να μην θέλουμε να μείνουμε στο Ιράν; Γιατί να φύγουμε εμείς, ο λαός; Ενώ το καθεστώς και οι εκπρόσωποί του φαίνεται ότι έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν εκεί. Εμείς έχουμε δικαίωμα στη δική μας χώρα. Το καθεστώς είναι αυτό που πρέπει να φύγει. Επειδή έχει ήδη πέσει».

