Τι ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές για τα πασίγνωστα κουκλάκια LABUBU.

Ανακαλούνται από την αγορά επίμαχες παρτίδες από τα δημοφιλή κουκλάκια LABUBU καθώς όπως διαπιστώθηκε ενέχεται σημαντικός κίνδυνος για τους καταναλωτές και ιδίως για τα μικρά παιδιά.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ενημέρωση των γαλλικών αρχών ασφαλείας η εταιρεία Pop Mart και το supermarket Intermarché Saint Etienne Du Rouvray ανακοίνωσαν την οικειοθελή ανάκληση όλων των κουκλάκια LABUBU (όλα τα μοντέλα και όλες οι παρτίδες), τα οποία διατέθηκαν στην περίοδο 12–26 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο λόγος της ανάκλησης είναι ο κίνδυνος πνιγμού από μικρά αποσπώμενα μέρη των παιχνιδιών. Οι γονείς καλούνται να μην επιτρέψουν στα παιδιά να παίξουν με τα κουκλάκια και να τα επιστρέψουν στο κατάστημα για επιστροφή χρημάτων. Η διαδικασία ανάκλησης διαρκεί έως τις 6 Νοεμβρίου 2025.

Αυτά είναι τα επίμαχα κουκλάκια LABUBU που ανακαλούνται