Ο λόγος που αποφασίστηκε ανάκληση για πατατάκια, τι να προσέξουν οι αλλεργικοί.

Οι βρετανικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων εξέδωσαν ανακοίνωση για ανάκληση σε συσκευασίες με πατατάκια.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε ανάκληση για τα πατατάκια «One Stop Mature Cheddar & Red Onion Hand Cooked Crisps» λόγω μη δηλωμένων συστατικών γάλακτος. Η εταιρεία One Stop ανακαλεί το παραπάνω προϊόν, καθώς περιέχει γάλα, το οποίο δεν αναγράφεται στην ετικέτα. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα πατατάκια ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία όσων έχουν αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα ή στα συστατικά του.

Καταναλωτές με αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα μπορεί να εμφανίσουν αλλεργική αντίδραση εάν καταναλώσουν το προϊόν.

Αυτά είναι τα πατατάκια που ανακαλούνται

Στοιχεία προϊόντος

Προϊόν: One Stop Mature Cheddar & Red Onion Hand Cooked Crisps

Συσκευασία: 150g

Ημερομηνίες λήξης: 17 Φεβρουαρίου 2026, 18 Φεβρουαρίου 2026, 23 Φεβρουαρίου 2026

Λόγος ανάκλησης

Συμβουλή προς καταναλωτές

Εάν έχετε αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν και έχετε αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα, μην το καταναλώσετε. Επιστρέψτε το στο κατάστημα από όπου το προμηθευτήκατε για πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της One Stop στο 01543 363133.