Τι εντόπισαν οι αρχές και διέταξαν να ανακληθούν οι μαρκαδόροι.

Συναγερμός σήμανε στις ευρωπαϊκές αγορές για την ειδοποίηση ανάκλησης γνωστών μαρκαδόρων που πωλούνται μεταξύ άλλων και στην χώρα μας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) ανακαλούνται οι μαρκαδόροι Feutres Jumbo Ultralavables της μάρκας OMY. Η ανάκληση επισημάνθηκε από την Γαλλία και αφορά την παρτίδα (FEU06-11) 2024-03 με κώδικα 3760301402374.

Πρόκειται για σετ εννέα μαρκαδόρων με προέλευση Κίνας. Σύμφωνα με το κείμενο της ανάκλησης το προϊόν περιέχει αφαιρούμενα μέρη (τις μύτες των μαρκαδόρων) που μπορούν να αποσπαστούν εύκολα. Ένα μικρό παιδί μπορεί να τα βάλει στο στόμα του και να πνιγεί. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-3 γεγονός που οδήγησε στην απόφαση ανάκλησης του προϊόντος.

Oι μαρκαδόροι αυτοί είναι ιδιαιτέρως δημοφιλείς και στη χώρα μας καθώς έχει μελάνι που καθαρίζει με νερό δεν λερώνει τα χέρια ή τα ρούχα.

Αυτοί είναι οι μαρκαδόροι που ανακαλούνται