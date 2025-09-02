Games
Πόσο κοστίζουν τα σχολικά - Τετράδιο 150 φύλλων μειώθηκε στα 80 φύλλα και κράτησε ίδια τιμή

Η μέθοδος της μειωμένης ποσότητας χτυπάει και τα σχολικά. Για παράδειγμα τετράδιο που πέρυσι είχε 150 φύλλα και κόστιζε 1,5 ευρώ, φέτος εμφανίστηκε με 80 φύλλα και έχει πάλι 1,5 ευρώ.

Λίγες ημέρες πριν χτυπήσει το κουδούνι στα σχολεία ο «πονοκέφαλος» με τα σχολικά χτυπά τον ελληνικό οικογενειακό προϋπολογισμό. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι η μέθοδος της μειωμένης ποσότητας χτυπάει και τα σχολικά. Για παράδειγμα τετράδιο που πέρυσι είχε 150 φύλλα και κόστιζε 1,5 ευρώ, φέτος εμφανίστηκε με 80 φύλλα και έχει πάλι 1,5 ευρώ. Την καταγγελία έκανε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης στο Kontra.

Σύμφωνα με έρευνα αγοράς στα σχολικά είδη από τον ΑΝΤ1:

Αυξήσεις 4%-8% σε σχέση με πέρυσι

-Σχολική τσάντα: 15€-70€

-Τετράδια (10 τεμάχια): 12€-20€

-Τετράδια (50 φύλλων): 0,38€–1,50€

-Σπιράλ 2 θεμάτων: 1,4€–4,4€

-Κασετίνα: 2,5€–15€

-Κασετίνα με στυλό & μολύβια: 10€-25€

-Μολύβι: 0,50€–1,4€

-Στυλό: 0,07€–5€

-Γόμα: 0,15€–2,5€

-Μπλοκ ζωγραφικής: 0,79€-3€

-Σετ μαρκαδόρων (12 τεμ.): 1,4€-6€

«Θα πρέπει οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι αυτή την χρονιά δεν θα έχουμε καθόλου ανατιμήσεις στα σχολικά προϊόντα», τόνισε μιλώντας το Σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.

«Μάλιστα, περιμένουμε και κάποιες ελαφρές μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις.

Χρειάζεται όμως παρόλα αυτά μια πάρα πολύ καλή έρευνα αγοράς, διότι η έρευνα αγοράς είναι αυτή που διασφαλίζει ότι τα έξοδα που θα κάνουμε για το σχολείο, για τα σχολικά προϊόντα, θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερα με τη δυνατή καλύτερη ποιότητα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα κανάλια, είτε τα φυσικά καταστήματα είτε και το διαδίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο για συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων. Οπότε, αν χρησιμοποιήσουν μηχανές αναζήτησης, οι καταναλωτές θα δουν πολύ εύκολα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλίμακα τιμών σε όλα τα προϊόντα.

Σχολικές τσάντες, μολύβια, στυλό και φθηνότερα και ακριβότερα. Και ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό που ο ίδιος επιθυμεί.»

Πριν λίγες μέρες, το μήνυμα είχε στείλει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Οι τιμές στα σχολικά είδη θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ σε συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Με αφορμή τη συνάντησή του, με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο υπουργός δήλωσε: «Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών».

Για να προλάβει τις εξελίξεις, πάντως, και σε συνέχεια πρωτοβουλιών που έχει λάβει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος πραγματοποίησε συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ενώ προανήγγειλε και μέτρα για το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι βρίσκεται η επαναφορά της προαιρετικής μείωσης τιμών κατά 5% σε επιλεγμένα είδη σούπερ μάρκετ. Το μέτρο θα στοχεύει σε 1.000 προϊόντα από βασικές κατηγορίες σούπερ μάρκετ.

