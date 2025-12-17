Όσα πρέπει να ξέρετε πριν πάτε στο σχολείο του παιδιού σας για τους ελέγχους επίδοσης για το Α τρίμηνο.

Αυτές τις μέρες μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου στα Δημοτικά είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επίδοσης των ελέγχων α τριμήνου με τις βαθμολογίες των μαθητών. Οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να δώσουν το παρών την προκαθορισμένη μέρα στο σχολείο του παιδιού και αφού μιλήσουν με την εκπαιδευτικό θα λάβουν τον έλεγχο επίδοσης του μαθητή. Βέβαια, πέραν της συνάντησης πλέον οι βαθμολογίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά και στο email του γονιού ενώ θα είναι και αναρτημένοι στην πλατφόρμα eParents. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι γονείς να έχουν δηλώσει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σχολείο και να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για ηλεκτρονική επικοινωνία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς για να λάβουν ηλεκτρονικά τη βαθμολογία

Να ελέγξουν τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

Να επιβεβαιώσουν ότι το σχολείο διαθέτει το σωστό email επικοινωνίας.

Να επικοινωνήσουν με τη σχολική μονάδα σε περίπτωση που δεν λάβουν τον έλεγχο προόδου.

Πώς θα βρείτε τους βαθμούς του παιδιού στο eParents

Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν πλέον να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τη βαθμολογία των παιδιών τους μέσω της εφαρμογής eParents του Υπουργείου Παιδείας. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης και ελέγχου των βαθμών από τον/την Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας, οι βαθμοί οριστικοποιούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool. Αμέσως μετά, η βαθμολογία αποστέλλεται αυτόματα μέσω email στους γονείς ή στους έχοντες τη γονική μέριμνα.

H πλατφόρμα eParents είναι διαθέσιμη στο https://eschools.minedu.gov.gr/login μέσω της οποίας μπορείτε να ενημερωθείτε για τις απουσίες, καθώς και την βαθμολογία των μαθητών, αφού αυτοί οριστικοποιηθούν από το πληροφοριακό σύστημα mySchool. Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα χρησιμοποιείτε τους κωδικούς σας taxisnet. Συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς (γονέα/κηδεμόνα ή μαθητή) Επιλέξτε το παιδί σας (αν έχετε περισσότερα από ένα) Μεταβείτε στην καρτέλα Βαθμολογία / Έλεγχοι Προόδου για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα.

Όπως σημειώνεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας η νέα υπηρεσία ενημέρωσης για την βαθμολογία επιτρέπει στους γονείς να παρακολουθούν άμεσα την πρόοδο των παιδιών τους, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στη σχολική μονάδα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και διαφάνεια στην ενημέρωση. Η αποστολή των ελέγχων Α’ τριμήνου ολοκληρώνεται έως λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, ώστε οι γονείς να έχουν πλήρη εικόνα της προόδου των παιδιών τους πριν τη διακοπή των μαθημάτων.

Tέλος υπενθυμίζεται ότι για τους μαθητές των Α΄ & Β Δημοτικού δεν προβλέπεται βαθμολογική αξιολόγηση ούτε επίδοση βαθμών τριμήνου.