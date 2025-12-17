Ναι. Ο γιος του Κατρίνη έκανε λάθος. Πήρε το αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα και άρχισε να γυρνάει στο Χαλάνδρι, μαζί με 5 ακόμη άτομα. Βεβαίως και θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Βεβαίως και η οικογένεια τις δικές της.

Στον αστερισμό του 16χρονου υιού του Μιχάλη Κατρίνη ζει τα τελευταία 24ωρα η ελληνική πραγματικότητα των media και των social media, βγάζοντας τη χολή της πάνω σε έναν ανήλικο και στην οικογένειά του.

Ναι. Ο γιος του Κατρίνη έκανε λάθος. Πήρε το αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα και άρχισε να γυρνάει στο Χαλάνδρι, μαζί με 5 ακόμη άτομα. Βεβαίως και θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Βεβαίως και η οικογένεια τις δικές της. Όποιος έχει παιδί στην ηλικία των 15 - 16 ετών, όποιος έστω θυμάται ελάχιστα ότι πέρασε από αυτή την ηλικία, καταλαβαίνει.

Τα σχόλια όμως από χθες δίνουν και παίρνουν και ξεπερνούν τα όρια. Με πρώτα από όλα τα παραδοσιακά media που φρόντισαν να κατασπαράξουν ένα 16χρονο παιδί που πήρε με τους φίλους του το αυτοκίνητο, για να ξεχαστούν λίγο τα υπόλοιπα από την επικαιρότητα, τα μπλόκα, οι αγρότες, οι λανθασμένες πληρωμές, οι αρνητικές δημοσκοπήσεις και άλλα πολλά. Πρώτη Είδηση ο γιος του Κατρίνη σε μεγάλα site.

«Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης».

«Σβήσε το όχημα, κάτω»: Η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη στο Χαλάνδρι

Βίντεο από την καταδίωξη του γιου του Μιχάλη Κατρίνη στο Χαλάνδρι

«Χέρια ψηλά, βγες από το όχημα»: Η στιγμή που συλλαμβάνουν τον γιο του Κατρίνη

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή σύλληψης του γιου του Κατρίνη - «Σβήστο... Κάτω μωρή πουτ....α»

Όλα όσα γράφονται, λέγονται και αναπαράγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να μας προβληματίσουν ως κοινωνία, ως δημοσιογράφους, αλλά και ως ανθρώπους.

Η κατάσταση ξέφυγε για να εξυπηρετηθούν άλλοι σκοποί. Πιο σκοτεινοί και όλοι έστησαν στον τοίχο τον 16χρονο γιο του Κατρίνη.

Από την «είδηση» καταλήξαμε στην προσβολή και τη διαπόμπευση του 16χρονου, αλλά και της οικογένειάς του. Άλλωστε η οικογένεια τιμωρείται για τις πράξεις των παιδιών και αυτό η κυβέρνηση κατάφερε να το κάνει πολιτική επιτυχία. Προφανώς εγείρονται πολλά ερωτήματα και για το πώς μαθεύτηκε η ταυτότητα του 16χρονου, ο οποίος προφανώς και πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου, αλλά τίποτα δεν δικαιολογεί τη μανία ορισμένων να το κάνουν πρώτη είδηση. Άγνωστο επίσης είναι τι ακριβώς εξυπηρετεί το βίντεο... ντοκουμέντο με πάνοπλους αστυνομικούς απέναντι στον 16χρονο...

Όσοι έχουν λοιπόν παιδιά 14, 15 ή 16 ετών καταλαβαίνουν... Ντροπή στον Κατρίνη, στον γιό του και σε όλο του το σόι.