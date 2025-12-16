Εκτός από τη γυναίκα, που μετέφερε κάνναβη, συνελήφθησαν και δύο ακόμα που λειτουργούσαν με άλλο αυτοκίνητο ως προπομπός.

Μία γυναίκα που μετέφερε 215 κιλά ακατέργαστης κάνναβης με το αυτοκίνητό της συνελήφθη σε περιοχή των Ιωαννίνων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν εκτός από τη γυναίκα και δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - διακίνηση ναρκωτικών, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την αστυνομία το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή των Ιωαννίνων, επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης και στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο, τύπου τζιπ, με οδηγό την συλληφθείσα, ενώ μπροστά της προπορευόταν άλλο αυτοκίνητο.

Η οδηγός, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών και εκμεταλλευόμενη τις δυσχερείς καιρικές και οδικές συνθήκες, διέγραψε μία μεγάλη πορεία, περνώντας μέσα και από περιοχές του Νομού Γρεβενών, ώσπου τελικά ακινητοποιήθηκε στη Βωβούσα Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Κατά τη διαδρομή της η οδηγός στην προσπάθειά της να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο προσέκρουσε δύο φορές σε υπηρεσιακά οχήματα προκαλώντας τους φθορές.

Μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν φορτωμένο με 118 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 215 κιλών, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν και ο 2,5 ετών γιος της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκτός από το αυτοκίνητο και την παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, κατασχέθηκαν επίσης:

- οι δύο πινακίδες κυκλοφορίας, ελληνικών αρχών, που έφερε το αυτοκίνητο, αφού διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε άλλο όχημα,

- οι δύο πραγματικές πινακίδες κυκλοφορίας τουαυτοκινήτου, αλβανικών αρχών, που βρέθηκαν μέσα σε αυτό,

- μεταλλικός τρίφτης κάνναβης,

- πλαστικό κουτί με 2,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και

- 3 κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών είχαν εντοπίσει νωρίτερα στους Φιλιππαίους Γρεβενών το όχημα που λειτουργούσε ως προπομπός, στο οποίο επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί συνεργοί τής κατηγορούμενης, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Το αυτοκίνητό τους κατασχέθηκε μαζί με 510 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Τα 3 συλληφθέντα άτομα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

{https://www.youtube.com/watch?v=ekmXFJWG5is}