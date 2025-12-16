Η Μαρία Καρυστιανού στηρίζει το εγχείρημα για ένα κίνημα πολιτών που αντιπαρατεθεί στο υπάρχον πολιτικό σύστημα.

Στον απόηχο των χθεσινών της δηλώσεων η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 αναφέρθηκε εκ νέου στο κίνημα πολιτών που δραστηριοποιείται και στο πνεύμα γύρω από αυτό το πολιτικό εγχείρημα.

Η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το κίνημα πολιτών ενάντια στη διαφθορά. Όπως τόνισε, στόχος είναι η σωστή οργάνωση του κινήματος, το οποίο σε περίπτωση εξέλιξης σε πολιτικό κόμμα θα προσφέρει μια υγιή εναλλακτική για τους πολίτες, μακριά από το παλαιό πολιτικό σύστημα. Όπως σημείωσε η κα Καρυστιανού «αυτό που είπα και χθες είναι ότι στηρίζω το κίνημα πολιτών που έχει δημιουργηθεί ενάντια στη διαφθορά. Η διαφθορά σκότωσε το παιδί μου. Στηρίζω αυτό το κίνημα και θα το στηρίξω με όποιο τρόπο μπορώ προκειμένου αυτό να οργανωθεί σωστά και αν οργανωθεί σωστά και ανταποκριθεί στα υψηλά στάνταρ και μετατραπεί σε κόμμα, βεβαίως να υπάρχει μια λύση για όλους τους πολίτες που θέλουν κάτι υγιές πέρα από τους γνωστούς κομματικούς σχηματισμούς.»

Ερωτηθείσα αν θα ηγηθεί αυτού του κομματικού εγχειρήματος απάντησε ότι «Αυτό είναι ένα κίνημα πολιτών επομένως σε καμία περίπτωση δεν θα αυτοπροταθώ ως ηγέτης. Μόνο του το κίνημα θα δείξει ποιον θέλει για αρχηγό. Το ξεκαθαρίζουμε. Δεν θέλουμε καμία συνεργασία με το παλαιό πολιτικό σύστημα. Θέλουμε άφθαρτους ανθρώπους, επιστήμονες, γνώστες των προβλημάτων της χώρας. Το πιο βασικό είναι τα μέλη μας να μην προέρχονται από παλιό κομματικό σχηματικό και να μην έχουν καμία εμπλοκή με το σύστημα.»

Παράλληλα, χαρακτήρισε «μη σοβαρές» τις κατηγορίες του κ. Καραχάλιου και τόνισε ότι στόχος κάποιων είναι να αμαυρώσουν τη δράση του κινήματος με παραπληροφόρηση. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά «αυτά που ισχυρίζεται ο κ. Καραχάλιος είναι μη σοβαρά, δεν θέλω καν να τα σχολιάσω. Θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την προσπάθειά μας με κάθε τρόπο. Το σύστημα προσπαθεί να μας αμαυρώσει αυτό που κάνουμε. Παραπληροφορεί, παραποιεί τα λόγια μας προκειμένου να μας αποδομήσουν. Νοσηρή σκέψη να με κατηγορούν ότι επιχειρώ να αμαυρώσω την τραγωδία των Τεμπών» τόνισε αναφορικά με τους ισχυρισμούς που ακούγονται από πλευράς Νίκου Καραχάλιου αλλά και για όσους σχολιάζουν τις κινήσεις της αφήνοντας αιχμές για πολιτικές της βλέψεις.

