Ελεύθερες με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν άλλες δύο κατηγορούμενες για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο ανακριτή στην Αθήνα. Πρόκειται για την πεθερά του Μύρωνα Χιλετζάκη στον οποία επιβλήθηκε εγγύηση 60.000 ευρώ και μια αγρότισσα που αφέθηκε ελεύθερη με μόνο όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της η πεθερά του Χιλετζάκη υποστήριξε πως δεν ήξερε τον τρόπο που γινόταν όλη η διαδικασία καθώς είναι ηλικιωμένη χωρίς γνώσεις τεχνολογίας και είχε αφήσει τη διαχείριση στα παιδιά της.

Νωρίτερα είχε αφεθεί ελεύθερη και η μητέρα του Μύρωνα Χιλετζάκη, με εγγυοδοσία 60.000 ευρώ. «Είχα δώσει στο γιο μου τη διαχείριση της περιουσίας και επομένως όπου μου έλεγε να υπογράψω υπέγραφα», φέρεται να υποστήριξε, στην απολογία της.

Πλεον για σήμερα αναμένονται οι απολογίες άλλων δυο κατηγορουμένων ενώ οι υπόλοιποι θα απολογηθούν αύριο και την Πέμπτη.

