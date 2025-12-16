Οι δεινόσυαροι αυτοί εικάζεται ότι περπατούσαν στα δύο πόδια και το μήκος τους μπορούσε να φτάσει ως και 10 μέτρα.

Χιλιάδες ίχνη δεινοσαύρων που χρονολογούνται πριν από 210 εκατομμύρια χρόνια εντοπίστηκαν σε ένα εθνικό πάρκο στη βόρεια Ιταλία.

Τα ίχνη, μερικά από τα οποία έχουν διάμετρο έως και 40 εκατοστά, είναι ευθυγραμμισμένα σε παράλληλες σειρές και πολλά απεικονίζουν ξεκάθαρα δάχτυλα και νύχια. Πιστεύεται ότι οι δεινόσαυροι αυτοί ήταν προσαυρόποδα, δηλαδή φυτοφάγα ζώα με μακριούς λαιμούς, μικρά κεφάλια και αιχμηρά νύχια.

«Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι θα συναντούσα μια τόσο εντυπωσιακή ανακάλυψη στην περιοχή όπου ζω», δήλωσε ο παλαιοντολόγος με έδρα το Μιλάνο, Κριστιάνο Νταλ Σάσο. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένας φωτογράφος εντόπισε τα ίχνη που εκτείνονται σε εκατοντάδες μέτρα σε έναν κάθετο ορεινό βράχο στο εθνικό πάρκο Στέλβιο, βορειοανατολικά του Μιλάνου.

Κατά την Τριαδική περίοδο, μεταξύ περίπου 250 και 201 εκατομμυρίων ετών πριν, ο βράχος ήταν μια παλιρροϊκή επίπεδη επιφάνεια, η οποία αργότερα έγινε μέρος της αλπικής οροσειράς. «Αυτό το μέρος ήταν γεμάτο δεινόσαυρους. Είναι ένας τεράστιος επιστημονικός θησαυρός», δήλωσε ο Νταλ Σάσο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δεινόσαυροι κινούνταν αρμονικά, πρόσθεσε, «και υπάρχουν επίσης ίχνη πιο σύνθετων συμπεριφορών, όπως ομάδες ζώων που συγκεντρώνονταν σε κύκλο, ίσως για λόγους άμυνας».

Τα προσαυρόποδα, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μήκος έως και 10 μέτρα, περπατούσαν στα δύο πόδια, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις βρέθηκαν αποτυπώματα χεριών μπροστά από τα ίχνη, υποδεικνύοντας ότι πιθανότατα σταμάτησαν και ακούμπησαν τα μπροστινά τους άκρα στο έδαφος.

Ο Έλιο Ντέλα Φερέρα, ο φωτογράφος που ανακάλυψε την τοποθεσία, δήλωσε ότι ελπίζει πως η ανακάλυψη αυτή θα «προκαλέσει προβληματισμό σε όλους μας, υπογραμμίζοντας πόσο λίγα γνωρίζουμε για τα μέρη που ζούμε: το σπίτι μας, τον πλανήτη μας». Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ιταλικού υπουργείου πολιτισμού, η περιοχή είναι απομακρυσμένη και δεν είναι προσβάσιμη από μονοπάτια, επομένως θα χρησιμοποιηθούν drones και ειδική τεχνολογία.

Το εθνικό πάρκο Στέλβιο βρίσκεται στην κοιλάδα Φράελε, στα σύνορα της Ιταλίας με την Ελβετία, κοντά στο σημείο όπου θα διεξαχθούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του χρόνου. «Είναι σαν η ίδια η ιστορία να ήθελε να αποτίσει φόρο τιμής στο μεγαλύτερο παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, συνδυάζοντας το παρελθόν και το παρόν σε μια συμβολική παράδοση της σκυτάλης μεταξύ φύσης και αθλητισμού», δήλωσε το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού.

Με πληροφορίες του BBC