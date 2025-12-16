«Είναι μία μάχη αξιοπρέπειας. Είναι μία μάχη για τα αυτονόητα» το μήνυμα Δούκα για τη σημερινή απεργία.

Μήνυμα για τις απεργιακές κινητοποιήσεις που έγιναν σήμερα σε όλη τη χώρα από τους δημάρχους έστειλε ο Χάρης Δούκας.

«Σήμερα ενώσαμε δυνάμεις και υψώσαμε ανάστημα. Αιρετοί, εργαζόμενοι και πολίτες γίναμε όλοι μια γροθιά. Πέρα από χρώματα και κόμματα» έγραψε ο Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του.

Πρόσθεσε πως «Είναι μία μάχη αξιοπρέπειας. Είναι μία μάχη για τα αυτονόητα. Θέλουμε τους Δήμους μας δυνατούς, με αρμοδιότητες και πόρους, για να μπορεί να είναι δυνατή και η κοινωνία».

