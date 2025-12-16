Μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Νέα συγκέντρωση πραγματοποιείται στο Σύνταγμα το απόγευμα της Τρίτης, για την απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ κατά του προϋπολογισμού που ψηφίζεται απόψε, ενώ πορείες θα πραγματοποιηθούν και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Η διαμαρτυρία στο Σύνταγμα ξεκίνησε στις 18:30, με τους δρόμους να έχουν κλείσει στο κέντρο της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη τα εργατικά σωματεία έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στις 19:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dezsydjswopl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι προσυγκεντρώσεις συνδικάτων και μαζικών φορέων στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν στις 18:00 στα εξής σημεία:

Παλαιά Βουλή: Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία εργαζομένων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, καθώς και μαζικοί φορείς από δήμους του Πειραιά και της Ανατολικής Αττικής.

Προπύλαια: Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων, μαζικοί φορείς δήμων της Αττικής, καθώς και Φοιτητικοί Σύλλογοι.

Στο συλλαλητήριο της Αθήνας, που διοργανώνουν τα συνδικάτα, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, ενώ στους φοιτητές και στους συλλόγους τους απευθύνεται το κάλεσμα του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί στη συμμετοχή στο συλλαλητήριο, αλλά και σε αγωνιστικές δράσεις σε όλα τα σχολεία.

Πορείες σε όλη την Ελλάδα

Το απόγευμα πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

- Αθήνα, 6.30 μ.μ., Σύνταγμα

- Θεσσαλονίκη, 7 μ.μ., Άγαλμα Βενιζέλου

- Πάτρα, 7.30 μ.μ., στο αγροτικό μπλόκο στον Κόμβο της Εγλυκάδας

- Αγρίνιο, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Αίγιο, 6.30 μ.μ., μπλόκο κόμβου γέφυρας Σελινούντα

- Άμφισσα, 6 μ.μ. πλατεία Λαού

- Αργοστόλι, 6 μ.μ., πλατεία Βαλλιάνου

- Άρτα, 7.30 μ.μ., κόμβο Κυράτσας (σούπερ μάρκετ «Αγγέλης»)

- Βέροια, 6 μ.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Βόλος, 6 μ.μ., στην πλ. Ελευθερίας

- Γιάννενα, 6.30 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

- Δράμα, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ζάκυνθος, 7 μ.μ., παλαιά Νομαρχία

- Ηγουμενίτσα, 6.30 μ.μ., στο μπλόκο στο λιμάνι

- Ηράκλειο, 7 μ.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

- Θήβα, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ικαρία, 6 μ.μ., πλατεία Ευδήλου

- Καβάλα, 6.30 μ.μ., πλατεία Καπνεργάτη

- Καρδίτσα, 7:30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

- Λάρισα, 6 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

- Λευκάδα, 6.30 μ.μ., Αη Μηνάς

- Λιβαδειά, 6 μ.μ., αγροτικό μπλόκο Κάστρου

- Νάουσα, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ρέθυμνο, 6 μ.μ., Δημαρχείο

- Σάμος, 6 μ.μ., πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ

- Σέρρες, 6.30 μ.μ., Αντιπεριφέρεια

- Τρίκαλα, 6 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

- Χαλκίδα, 7 μ.μ., μπλόκο Υψηλής Γέφυρας